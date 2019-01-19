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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

AROG filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

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AROG filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Cem Yılmaz'ın yazıp Ali Taner Baltacı ile birlikte yönettiği AROG filmi, beyaz perde ardından dönem dönem televizyon izleyicileriyle buluşuyor Film, G.O.R.A. filminin ana karakteri Arif'in Yontma Taş Devri'nde geçen yeni macerasını konu alıyor. Peki, AROG filmi nerede çekildi? AROG’un oyuncu kadrosunda kimler var?

Taş Devri atmosferinin izleyicilerle buluşan AROG filmi Afyonkarahisar'da çekildi. Frig Vadisi'nin eşsiz yapısı, Taş Devri hissi yaratmak için kullanıldı. 12 Kasım 2004 tarihinde yayınlanan ve çok ses getiren G.O.R.A filminin devamı olan AROG filminde Cem Yılmaz Arif, Komutan Logar ve Kaaya rollerinin her üçünü de hayat veriyor. Cem Yılmaz’a Ceku rolüyle Özge Özberk, Zafer Algöz, Ozan Güven, Özkan Uğur ve Nil Karaibrahimgil eşlik ediyor. Zengin oyuncu kadrosunun diğer isimleri arasında Metin Keçevi, İlker Ayrık, Ethel Mulinas bulunuyor.

AROG FİLMİNİN KONUSU

Gora gezegeninde yaşadığı maceradan sonra yanında sevdiği kadın Ceku ile beraber dünyaya dönen Arif mutlu bir yaşam kurmuş, doğacak çocuklarının tatlı telaşı içinde yaşamını sürdürmektedir.

Dünyada yaşam mutlu bir şekilde devam ederken Gora gezegeninde de hain bir plan işlemeye başlamıştır. Logar ve has adamı Tihulu bu planın baş kahramanlarıdır. Logar, tüm evrendeki en büyük düşmanı Arif'ten intikam almaya yemin etmiştir. Arif'i öldürmenin basit bir intikam olacağını düşünen Logar daha acı verici bir yöntem bulmuştur, Arif'i 1 milyon yıl öncesine göndermek...

 

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