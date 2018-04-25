Armağan Uzun kimdir, kaç yaşında?
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Armağan Uzun, Bülent Ersoy’un jüri üyesi olduğu Popstar 2018’e konuk oluyor. Yıllar önce katıldığı Popstar yarışmasıyla tanınan Armağan Uzun, 2007 yılında Bülent Ersoy ile nikah masasına oturmuştu. Peki Armağan Uzun kimdir, kaç yaşında?
Armağan Uzun, 1981 yılında İzmir'in Torbalı ilçesinde dünyaya geldi. Maddi sıkıntılar eğitimine devam edemeyen Armağan Uzun, gündüzleri ağabeyinin dükkanında berberlik yaparken, akşamları da düğünlerde şarkı söylüyordu. Popstar yarışmasıyla ünlenen ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Armağan Uzun, programda ikinci olduktan sonra aynı yarışmadaki jüri üyesi Bülent Ersoy ile evlilik yaşadı fakat bu evlilik çok kısa sürdü. Duygu Çalışkan ile 8 Eylül 2013 tarihinde hayatlarını birleştiren Armağan müzisyen şimdilerde daha mütevazi bir hayat yaşıyor. Zaman zaman Çeşme'de lüks mekanlarda sahne alan Armağan Uzun'un İzmir gecelerinde önemli takipçi kitlesi bulunuyor.
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