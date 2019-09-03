Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı
Kanal D’nin başladığı günden bu yana büyük bir ilgi ve beğeni ile izlenen, Türk Televizyon tarihinin en uzun soluklu, fenomen dizisi olan “Arka Sokaklar” 14.sezona merhaba diyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile sezona dopdolu giriş yapacak olan Arka Sokaklar’ın 14.sezon afişi yayınlandı. Diziye bu sezon katılan Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü ise afişteki yerini aldı.
Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz’un yaptığı Arka Sokaklar yeni sezon ilk bölümü ile 13 Eylül Cuma Kanal D’de.
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