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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 19:08, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Savcı Ceyda vurulacak! İşte Arka Sokaklar'ın 526. bölüm fragmanı

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Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Savcı Ceyda vurulacak! İşte Arka Sokaklar'ın 526. bölüm fragmanı

Cuma akşamları izleyenleri ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar, bu hafta 526. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Arka Sokaklar'ın merakla beklenen bu haftaki bölümünde, Savcı Ceyda, Engin’in Vasıf’la işbirliği yaptığına dair ses kaydını bulacak. Engin'in başı giderek büyük derde girecek. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı ve 526. bölüme dair ipuçları.

Kanal D'nin uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar, 11 Ekim Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Her hafta büyük bir ilgiyle izlenen Arka Sokaklar'ın bu haftaki 526. bölümünde heyecan yine zirvede olacak. Geçen bölümde gözaltında alınan Engin Müdür'ün bazı bu haftaki bölümde de dertten kurtulmayacak. Savcı Ceyda ise ekiple katıldığı operasyonda vurulacak. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm kısa özeti...

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Savcı Ceyda, Engin’in Vasıf’la işbirliği yaptığına dair ses kaydı bulmuştur. Engin’in yurtdışında hesabına para geçtiğine dair iddiada bulunur. Ceyda her an bir açık bulma peşindedir. Engin’in başı büyük bir derde mi girmektedir?

Jennifer’ın teyzesi Rebecca, Jennifer ve Tekin’in evlenmesi için kolları sıvar. Hüsnü’yü de bu işe dahil eder. Rebecca nişanı ve düğünü lüks bir otelde yapmak ister. Hüsnü karşı çıkar. Nişan kıyafetleri alınmıştır; ama, Rebecca otel masraflarını ödemeden ortadan kaybolur. Bütün borçlar Hüsnü Çoban’a mı kalacaktır?

Sait avukatı Serpil’le görüşür. Serpil baro avukatı gibi gelir; ancak, arkasında beklenmedik adamlar vardır. Savcı Ceyda’nın Mudanya’ya tayini çıkar. Birileri Ceyda’nın bu işin peşine düşmesini istememektedir.

Müzeyyen, oğlu Adem’le ilgilenir. Kızı Melek de yanlarında mutlu bir aile tablosu sergilerler. Adem, Tunç’un arkadaşıdır. Hüsam, Servet ve Caner ortalıkta millete saldıran tinercilerdir. Rafet’e çalışmaktadırlar. İsmail de, Rafet’e çalışmaktadır. İsmail ve Hüsam, Tunç ve Adem’in yolunu keser. İsmail bıçağı sallar ve acı bir ses duyulur. Acaba Tunç vurulmuş mudur?

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