Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Savcı Ceyda vurulacak! İşte Arka Sokaklar'ın 526. bölüm fragmanı
Cuma akşamları izleyenleri ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar, bu hafta 526. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Arka Sokaklar'ın merakla beklenen bu haftaki bölümünde, Savcı Ceyda, Engin’in Vasıf’la işbirliği yaptığına dair ses kaydını bulacak. Engin'in başı giderek büyük derde girecek. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı ve 526. bölüme dair ipuçları.
Kanal D'nin uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar, 11 Ekim Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Her hafta büyük bir ilgiyle izlenen Arka Sokaklar'ın bu haftaki 526. bölümünde heyecan yine zirvede olacak. Geçen bölümde gözaltında alınan Engin Müdür'ün bazı bu haftaki bölümde de dertten kurtulmayacak. Savcı Ceyda ise ekiple katıldığı operasyonda vurulacak. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm kısa özeti...
ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Savcı Ceyda, Engin’in Vasıf’la işbirliği yaptığına dair ses kaydı bulmuştur. Engin’in yurtdışında hesabına para geçtiğine dair iddiada bulunur. Ceyda her an bir açık bulma peşindedir. Engin’in başı büyük bir derde mi girmektedir?
Jennifer’ın teyzesi Rebecca, Jennifer ve Tekin’in evlenmesi için kolları sıvar. Hüsnü’yü de bu işe dahil eder. Rebecca nişanı ve düğünü lüks bir otelde yapmak ister. Hüsnü karşı çıkar. Nişan kıyafetleri alınmıştır; ama, Rebecca otel masraflarını ödemeden ortadan kaybolur. Bütün borçlar Hüsnü Çoban’a mı kalacaktır?
Sait avukatı Serpil’le görüşür. Serpil baro avukatı gibi gelir; ancak, arkasında beklenmedik adamlar vardır. Savcı Ceyda’nın Mudanya’ya tayini çıkar. Birileri Ceyda’nın bu işin peşine düşmesini istememektedir.
Müzeyyen, oğlu Adem’le ilgilenir. Kızı Melek de yanlarında mutlu bir aile tablosu sergilerler. Adem, Tunç’un arkadaşıdır. Hüsam, Servet ve Caner ortalıkta millete saldıran tinercilerdir. Rafet’e çalışmaktadırlar. İsmail de, Rafet’e çalışmaktadır. İsmail ve Hüsam, Tunç ve Adem’in yolunu keser. İsmail bıçağı sallar ve acı bir ses duyulur. Acaba Tunç vurulmuş mudur?
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