Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Mesut ve Selin'in başı derde giriyor! İşte Arka Sokaklar'ın 528.bölüm fragmanları
Kanal D'nin uzun soluklu sevilen dizisi Arka Sokaklar, bu cuma yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde Seray'ın ölümü Mesut ve Selin'in başını derde sokacak. Ekip ise, uluslararası suç örgütünün lideri Nadir'i yakalamak için seferber olacak. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Arka Sokaklar'ın 528.bölüm fragmanı ve yeni bölüm kısa özeti.
Oyuncu kadrosu ve birbirinden farklı hikayeleri ile izleyenler tarafından ilgiyle izlenen Arka Sokaklar, 25 Ekim Cuma akşamı 528. bölümü ile ekranlara gelecek. Aksiyon ve macera dolu anların ekrana geldiği Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde, sürpriz gelişmeler yaşanacak. İşte, Arka Sokaklar'ın 528.bölümünde yaşanacaklara dair ipuçları....
ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Seray, İstanbul'a tekrar döndükten sonra Mesut'un peşine düşüyor. Mesut'un kendisine yaptığı iyilikler yüzünden ona aşık olan Seray'ın cesedi bulunuyor. En son irtibatta olan kişi Mesut olarak göründüğünden ekibimize haber veriliyor. Seray'ı kimin öldürdüğünü bulmak için harekete geçen Selin ve Mesut sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Selin, Seray'ın kardeşine ulaşır. Ablasını öldüren adamın yerini sorduğu sırada adam Selin'in sırtına silahını dayar.
Ekip, ünlü moda tasarımcının dükkanına saldıran bir şebekenin peşine düşüyor. Rıza Baba, özellikle güvendiği Hüsnü'yü tasarımcıyı korumakla görevlendiriyor. Hüsnü, tasarımcının evine yerleşerek gelecek olan tehlikelerden adamı korumaya başlıyor; fakat, adamın efemine kişiliği yüzünden ekibin diline düşüyor, özellikle de Mesut'un... Hüsnü ve moda tasarımcısı arasında yaşananlar ise, komik sahnelere neden oluyor...
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