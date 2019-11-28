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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
28.11.2019 - 20:37, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Mesut kurtulacak mı? İşte Arka Sokaklar'ın 533. bölüm fragmanları

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Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Mesut kurtulacak mı? İşte Arka Sokaklar'ın 533. bölüm fragmanları

14 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar, bu hafta cuma akşamı heyecanlı bir bölümle ekranlara gelecek. Arka Sokaklar'ın yeni bölümüne dair ipuçlarını paylaşdığı fragmanda, Mesut Serboran’da ölüm kalım savaşından çıkabilecek mi? sorusu merak uyandırdı. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Arka Sokaklar'ın 533. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, her hafta ekranlarda fırtına estiren Arka Sokaklar, 29 Kasım Cuma akşamı sevenlerinin karşısına 533. bölümü ile çıkacak. Arka Sokaklar'da bu hafta Mesut, teröristlerle çatışmaya girecek. Operasyonda Bir memur şehit olurken diğeri teröristlere esir düşer. İşte, Arka Sokaklar'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı.

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Serboran kırsalına düzenlenen operasyonda Selin ağır şekilde yaralanır. Apar topar hastaneye getirilen Selin için herkes çok endişelidir.
Zeliş ise Tarık'ın suçsuz olduğu konusunda oldukça emindir. Babası ile tartışır. Hüsnü gönlü el vermese de kendisine inanmayan kızını evden kovar. Ancak Zeliş sonunda gerçekleri kendi gözleriyle görür. Mesut'un önderliğinde düzenlenen operasyonda herkes için ölüm emri verir. Duyduklarına inanamayan Zeliş ne yapacak? Selin kurtulacak mı?

Selin’i yaralayan İdil, kelepçeli olarak karakola getirilir. Mesut Selin’in başında hastaneye gelir. Selin acilen ameliyata alınır. Durum Rıza babaya haber verilir. Selin ameliyattadır Cemal ise arazide pusu yemiş, kayıptır. Elleri bağlı şekilde Berzan’ların elindedir. Hüsnü, Engin ve Bahar Serboran’a gelir. Ezgi durumu öğrenince yıkılır. Selin’in ameliyatı başarılı geçer. İstanbul’a sevk edilir. İstanbul’da Selin ile doktor Mehmet ilgilenecektir.
Hüsnü Zeliha’yı son kez Tarık konusunda uyarır. Zeliha kesinlikle denilenlere inanmamaktadır. Zeliha herkesin kendisine tavır alması sonucunda evi terk eder ve sevgilisi Tarık’ın yanına gider.

Dilek isimli bir kadın, saldırıya uğrar. Ancak polise bilgi vermez. Olay Hakan’ın kulağına gelir. Hakan olayın üzerine düşer. Dilek lüks eskorttur. Dilek’i müşterinin birinin eşi dövdürmüştür. Bunalımda olan Hakan’la aralarındaki sohbet biraz fazla ilerler. Mesut ve Akif, Berzan’ı yakalamak, Cemal’i kurtarmak için araziye geri dönerler. Kıran kırana çatışmalar yaşanır. Akif vurulur ve durumu ağırdır. Mesut’un da tek mermisi kalmıştır.

Mesut Serboran’da ölüm kalım savaşından çıkabilecek mi? Cemal Berzan’ın elinden kurtulabilecek mi? Hastaneye sevk edilen Selin’in sağlık durumu nasıl seyir edecek? Zeliha’nın Tarık ile olan birlikteliğinin sonucunda neler yaşanacak?

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