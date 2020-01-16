Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Hüsnü ölecek mi? Arka Sokaklar 538. bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D'nin uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar dizisinin 538. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanına heyecanlı anlar damga vurdu. Arka Sokaklar 538. bölümü ile 17 Ocak Cuma akşamı ekranlarda olacak. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanıyla ilgili ayrıntılar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kurye, işlerini baltalayan ekipten intikam almak için harekete geçiyor. Zeliha'yı kontrolü altına alarak ilk cezayı Hüsnü'ye kesmek istiyor. Onların en zayıf anlarını kollarken yeri tespit ediliyor. Kendisine düzenlenen operasyondan kıl payı kurtulurken Hüsnü ile karşı karşıya kalıyor. Hüsnü, tabancasını çekerek teslim olması için onu uyarıryor; fakat, Kurye'nin teslim olmak gibi bir niyeti olmayınca işler kötüleşiyor. Kurye, Hüsnü'den hızlı davranarak silahını ateşliyor. Hüsnü vurularak yere düşüyor.

Ekip, azılı bir suçluyu yakalamak için operasyon düzenler. Yeri belirlenen suçluya ilk ulaşan Bahar olur. Bahar ekibe haber verdiği sırada adam arkasından gizlice gelir ve kafasına vurarak onu bayıltır. Arkasında delil bırakmamak için Bahar'ın da baygın olarak bulunduğu ahırı ateşe verir.

Hüsnü, Kurye'nin açtığı ateş sonrasında hayatta kalabilecek mi? Ekip, Kurye'yi yakalamayı başarabilecek mi? Bahar, bulunduğu kıskaçtan kurtulmayı başarabilecek mi?