Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Hakan'ın başı belaya giriyor - Arka Sokaklar 537. bölüm 2. fragmanı
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 537. bölümü ile ekranlara gelecek. Geçen bölümde Zeliş'in Tarık'ın elinden kurtulmasıyla heyecanının arttığı dizide bu hafta Kurye, adli tıp kurumunun bilgisayarlarını hackleyerek kendisini öldü gösterecek ve hiç beklemediği bir anda yeniden Zeliş'in karşısına çıkacak. İşte, Arka Sokaklar'ın merakla beklenen yeni bölüm 2. fragmanı ve özeti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, 27 Aralık Cuma akşamı yeni bölümü ile sevenlerine heyecanlı anlar yaşatacak. İlgiyle izlenen dizide Dilek'in savcılığa verdiği ifade Hakan'ın başını belaya sokacak. Dizinin yeni bölüm fragmanında ikiz bekleyen Pınar'ın kötüleşmesi ise akıllara Pınar düşük mü yapacak sorusunu getirdi. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Arka Sokaklar 537. bölüm fragmanları.
ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Kurye, adli tıp kurumunun bilgisayararını hackleyerek kendisini öldü göstermeyi başarmıştır. Zeliş ise, Kurye'nin öldüğünü düşünerek normal hayatına devam eder. Karşısında kanlı canlı Kurye'yi görünce büyük şok yaşıyor. Tekrar onun eline düşüyor. Bahar, savcılık kararıyla gözaltına alınıyor. Başta Bahar olmak üzere tüm ekip bu kararı şaşkınlıkla karşılıyor. Ali'nin hamile eşi Pınar fenalaşıyor. İkiz bekleyen aile Pınar'ın kötüleşmesi üzerine büyük üzüntü yaşıyor. Eskort Dilek'in savcılığa verdiği ifade Hakan'ın başını yakmaya yetiyor.
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