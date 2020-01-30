Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Engin Müdür'e Nadya şoku! İşte Arka Sokaklar 540. bölüm fragmanı

Uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 31 Ocak cuma akşamı sevenlerinin karşısına yeni bölümü ile çıkacak. İlgi gören dizinin bu haftaki bölümünde Kurye ve adamları Mesut ile Selin'in kaldıkları evi bularak çatışmaya girecek. Peki, Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde başka neler olacak? İşte, Arka Sokaklar'ın 540. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili merak edilenler...

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ekip, terörist başı Nevres'i yakalamak için gelen ihbarı değerlendirirler. Nevres'in içinde olduğunu düşündükleri aracı kıstırırlar ve çatışma çıkar. Çatışma sonrası arabadaki kişinin Nevres olup olmadığına bakmak için gittiklerinde şaşırtıcı bir durumla karşı karşıya kalırlar. Arabada Nevres'in eşi ve çocuğu vardır. İkisi de çatışma sonrası ölmüşlerdir. Başta Mesut olmak üzere ekip bu manzara karşısında büyük üzüntü yaşarlar. Nevres, ailesinin başına gelenleri öğrendikten sonra Kurye ile anlaşır. Ailesinin ölümüne neden olan kişiyi ölü ve ya diri olarak getiren kişiye 5 Milyon Lira vereceğini söyler. Kurye ve adamları Mesut ile Selin'in kaldıkları evi bulurlar. Büyük bir çatışma çıkar. Mesut ve Selin, yanlarındaki koruma polislerinin ölmelerinden sonra iki kişi olarak kendilerini savunmaya çalışırlar; fakat, Kurye'nin ekibi kalabalıktır.