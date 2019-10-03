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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
03.10.2019 - 18:40, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Engin Müdür'e gözaltı! Arka Sokaklar 525. bölüm fragmanları yayınlandı!

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Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Engin Müdür'e gözaltı! Arka Sokaklar 525. bölüm fragmanları yayınlandı!

Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenen Arka Sokaklar, bu hafta 525. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Arka Sokaklar'ın merakla beklenen yeni bölümünde Savcı Ceyda, Engin Müdür'ü Salih'in ölümü nedeniyle ekibin gözü önünde gözaltına alacak. Salih'i hastanede öldürmeyi başaran şebekenin adamı ise Engin Müdür ve Mesut Komiserin peşine düşüyor. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı ve 525. bölüme dair ipuçları.

Uzun sezondur devam eden Arka Sokaklar bu hafta 4 Ekim Cuma akşamı sevenleriyle buluşacak. Her hafta televizyon ekranlarında fırtına estiren Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde ekip Savcı Ceyda'nın kararı ile zor anlar yaşayacak. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte, Arka Sokaklar 525. bölüm fragmanları...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eski günlerine dönmeye başlayan Mesut Komiser’in geçmişten tanıdığı Ahu ve Yusuf’la yolları kesişir. Ahu ve Yusuf, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlı olan ve evlenme planları yapan iki gençtir. Yusuf’un acı bir şekilde ölmesi, Ahu’yu çok sarsar ve Mesut Komiser bu ölümün üzerindeki sır perdesini kaldırmak için olayın peşine düşer.
Savcı Ceyda, Engin’in ve ekibin üzerine gitmeye başlar. Ekip, Ahu’yu takip ederek Ekrem’in elinden kurtarır. Ancak ipuçları ekibi Sait’e götürmektedir. Acaba ekip görünenlerin ötesinde büyük bir güç ve organize bir suç örgütüyle mi karşı karşıyadır?

Öteki taraftan hayat devam etmekte, Hüsnüler de Tekin’in rol aldığı dizinin heyecanı yaşanmaktadır. Yoksa bu işlerden Hüsnü Başkomiser’in başına yeni dertler mi açılacak?

Mahkum bir baba, kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan bir kadın, karşılık bulamayan bir aşk, gizemli bir cinayete dönüşür. Ekip bu şiddeti önlerken, bir aile dramına şahit olur.

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