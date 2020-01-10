Arka Sokaklar'ın yeni bölümü ne zaman? 538. bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D ekranlarının uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar gelecek hafta nefesleri kesecek bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. 538. bölümüyle yayınlanacak dizide kurye ile ekip karşı karşıya gelecek. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı ve 538. bölümün kısa özeti...

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 17 Ocak Cuma 20.00'da Kanal D'de olacak. Dizinin yeni bölümünde;

Ekip sonunda Kurye'yi bulur. Fakat Ceren'i rehin almıştır. Olay yerinde karmaşa yaşanır. Ekibin peşine düştüğü Kurye yakalanmamak için rehinesini arabadan atar.

Diğer taraftan bir köyde yaşanan sıra dışı cinayetler ekibin radarına girer. Sırada bu cinayetleri çözmek vardır.

Ezgi, Cemal'i utandıracak bir hamlede bulununca ortaya eğlenceli görüntüler çıkar.

Açığa alınan Hakan ise yaşanan kötü olaylardan sonra ekibe geri dönmüştür. Herkes bu duruma çok sevinir.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Arka Sokaklar'ın 2019'un son haftası ekranlara gelen bölümünde;

Pınar fenalaşır ve hastaneye kaldırılır. Bebeklerden birinin öldüğünü öğrenir. Pınar ölmüşte olsa ikizlerden birini aldırmaya onay vermez. Durumu daha da kötüye gitmesi ve hayatının tehlikeye düşmesi an meselesidir. Zeliha, Pınar için babasıyla hastaneye gelir. Tarık, uzaktan Zeliha’yı izler ve yalnız yakaladığı bir an Zeliha’nın yanına gelir. Zeliha, Tarık’ın yaşadığı gerçeğiyle yüzleşiyor ve hayatı yeniden tehlikeye giriyor.

Bülent, sahte pasaport bastırmak için matbaaya gelir. Ekip de iz üstündedir ve matbaaya gittiğini öğrenip peşinden giderler. Tarık da haberdar olmuştur ve Bülent’le sıkı bir kavgaya tutuşurlar. Tarık, matbaa da bomba düzeneği hazırlamıştır. Mesutlar matbaaya geldiğinde hoş olmayan bomba sürpriziyle karşılaşırlar.

Nadya, Alman istihbarat ajanı olan eski dostu olan Herman’la karşılaşır. Nadya Almanya’ya döneceğini söyler ve kısaca sohbet ederler. Herman eve dönerken takip edildiği endişesindedir. Sokakta yürürken fazlasıyla tedirgindir. Peşinde korktuğu kişiler olduğu anlaşılmaktadır. Başta evinin kapısındaki pilavcıdan olmak üzere etrafındaki herkesten şüphe duymaktadır.

Dilek, Savcı Erkan’ın odasındadır ve iş birliği yapmaya hazır vaziyettedir. Hakan bu esnada evini temizlemiştir, eşyalarını toplayıp evden ayrılır. Dilek’in anlatacakları başına büyük iş açacaktır.

On iki yaşlarında bir kayıp kız bulunur. İsmi Miray’dır. Adli tıp muayenesinde küçük kızın istismara uğradığı anlaşılır. Selin ve Ezgi, suçluları bulmak konusunda kararlıdır. Selinler, Rıza Baba’nın fikriyle Miray yaşında kızların sosyal medya hesaplarına benzeyen hesaplar açarlar. Sapığın kendilerine ulaşmasını sağlamayı hedeflerler.