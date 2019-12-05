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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.12.2019 - 20:04, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tarın Zeliş'i rehin alıyor!

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Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tarın Zeliş'i rehin alıyor!

Kanal D'nin uzun soluklu sevilen dizisi Arka Sokaklar bu hafta heyecan dolu bir bölümle ekranlara gelecek. Arka Sokaklar'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanına Tarık'ın Zeliş'i rehin alması ve ekibin Zeliş'i kurtarmak için yeni bir operasyona imza atması damga vurdu. Peki, Zeliş kurtulacak mı? Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte, Arka Sokaklar 534. bölüm fragmanı.

Sevilen dizi Arka Sokaklar, 6 Aralık Cuma akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Arka Sokaklar'da bu hafta Zeliş, Kurye'nin gerçek yüzünü gördükten sonra rehine olarak eline düşecek. Hakan peşine düştüğü suçluyu yakaladıktan sonra öfkesine yenilecek ve hatası Rıza Baba'nın bir karar almasına neden olacak. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı.

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zeliş, Kurye'nin gerçek yüzünü gördükten sonra rehine olarak eline düşüyor. Ekip -özellikle de Hüsnü- Zeliş'i kurtarmaya çalışıyorlar. Kurye'nin pis işleri ortaya çıkmaya başladıktan sonra onu yakalamak Zeliş'in kurtulmasına kalıyor. Kurye bu durumun farkında olarak Zeliş'i kimsenin bilmediği bir yere saklıyor. Hüsnü, Zeliş'e ulaşamamanın verdiği can sıkıntısıyla ne yapacağını bilmez bir haldedir. Ona bu konuda yardım edecek tek unsur Rıza Baba ve ekibidir. Ekip, Zeliş'i kurtarmayı başarabilecek mi? Zeliş, Kurye'nin elinde neler yaşayacak? Kurye, yakalanmaktan kurtulabilecek mi?

Mesut, Serboran kırsalındaki zor durumdan kurtulmayı başarmıştır. Oradaki görev bitmiş ve ekibe tekrar katılmıştır. Bu duruma en çok Selin sevinir. Mesut, teröristlerce sıkıştırıldığı yerden kurtulmayı nasıl başardı?

Hakan, peşine düştüğü suçluyu yakalamayı başarır; fakat, onda anlaşılamayan bir öfke mevcuttur. Yakaladığı adam teslim olduğu halde ona şiddetli bir şekilde saldırır. Onu bu durumdan Ali kurtarır. Bu olay Rıza Babaya ulaştığı zaman Hakan ile ilgili bir karar alınır. Hakan adamı neden bu kadar hırpaladı? Bu adamın Dilek ile bir bağlantısı var mı?

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