Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tarık Zeliş'i rehin alıyor!

Sevilen dizi Arka Sokaklar, 6 Aralık Cuma akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Arka Sokaklar'da bu hafta Zeliş, Kurye'nin gerçek yüzünü gördükten sonra rehine olarak eline düşecek. Hakan peşine düştüğü suçluyu yakaladıktan sonra öfkesine yenilecek ve hatası Rıza Baba'nın bir karar almasına neden olacak. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı.

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zeliş, Kurye'nin gerçek yüzünü gördükten sonra rehine olarak eline düşüyor. Ekip -özellikle de Hüsnü- Zeliş'i kurtarmaya çalışıyorlar. Kurye'nin pis işleri ortaya çıkmaya başladıktan sonra onu yakalamak Zeliş'in kurtulmasına kalıyor. Kurye bu durumun farkında olarak Zeliş'i kimsenin bilmediği bir yere saklıyor. Hüsnü, Zeliş'e ulaşamamanın verdiği can sıkıntısıyla ne yapacağını bilmez bir haldedir. Ona bu konuda yardım edecek tek unsur Rıza Baba ve ekibidir. Ekip, Zeliş'i kurtarmayı başarabilecek mi? Zeliş, Kurye'nin elinde neler yaşayacak? Kurye, yakalanmaktan kurtulabilecek mi?

Mesut, Serboran kırsalındaki zor durumdan kurtulmayı başarmıştır. Oradaki görev bitmiş ve ekibe tekrar katılmıştır. Bu duruma en çok Selin sevinir. Mesut, teröristlerce sıkıştırıldığı yerden kurtulmayı nasıl başardı?

Hakan, peşine düştüğü suçluyu yakalamayı başarır; fakat, onda anlaşılamayan bir öfke mevcuttur. Yakaladığı adam teslim olduğu halde ona şiddetli bir şekilde saldırır. Onu bu durumdan Ali kurtarır. Bu olay Rıza Babaya ulaştığı zaman Hakan ile ilgili bir karar alınır. Hakan adamı neden bu kadar hırpaladı? Bu adamın Dilek ile bir bağlantısı var mı?