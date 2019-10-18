Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Sevilen dizi Arka Sokaklar bu hafta 527. bölümü ile Kanal D ekranlarına geldi. Arka Sokaklar'ın cuma akşamı yayınlanan bölümünde ekip Tunç ve arkadaşına saldıran tinerci çocukların peşine düştü. Çetenin eline rehin düşen Ezgi ise ölümle burun buruna geldi. Heyecanlı anların ardından Arka Sokaklar'ın haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, 18 Ekim Cuma akşamı sevenlerini karşısına çıktı. Geçen bölümde Engin'in gözaltına alınmasını atlatan ekibin başı, bu hafta torbacı çetesi ile belaya girdi. Peki, Arka Sokaklar'ın son bölümde neler oldu? 528. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.
Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Adem’in anne ve babası perişan haldedir. Tunç’a da dikiş atılır. Tinerci çocuklar olanı biteni Rafet’e anlatınca Rafet, İsmail’i umursamayıp kaçmaya başlar. Tinerci çocuklardan biri Ezgi’yi rehin alır.
Tekin’in yeni dizi seti evlerine yakın bir mesafededir. Ailecek seti ziyaret ederler. Tekin’e öpüşme sahnesi yazılmıştır. Jennifer, Tekin’in öpüşme sahnesi olduğunu öğrenince şaşkınlığa uğrar.
Mesut ve Selin, Şükran’ın düğününe gitmeye hazırlanırken Rıza Baba, Mesut’a bir görev verir. Mesut, Sait’in cenazesine Bolu’ya gidecektir. Seray, Mesut’un yanına gelir ve alkollüdür. Beklenmedik bir an Mesut’u dudaklarından öpmeye başlar. Mazlum yaşananlara tanık olmuştur.
Fethi ve Efsun barda eğlenen iki gençtir. Polis bara baskın düzenler. Fethi polisleri görünce kaçmaya başlar. Efsun üzerinde uyuşturucuyla yakalanır. Efsun’un anne babası emniyete gelir ve çok üzülmüşlerdir. Fethi ve yancıları Nadir’in karşısındadır. Nadir, Fethi’nin başının polisle derde girdiğini öğrenince öfkeden deliye döner.
Vladimir Karaev, Rus mafyasının önde gelen isimlerindendir. Nadir’in ofisine gelir. Serpil de holdinge gelmektedir. Nadir ve Rus mafyası arasında sıkıntı büyür.
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