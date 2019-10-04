Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Kanal D ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar bu hafta 525. bölümüyle yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciler tarafından büyük beğeni alan Arka Sokakların bu haftaki bölümünde Engin Müdür gözaltına alındı. Heyecanlı bölümün ardından Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Sevilen dizi Arka Sokaklar 4 Ekim Cuma akşamı ekranlara geldi. Arka Sokaklar'ın son bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından, dizinin hayranları haftaya neler olacağını şimdiden merak etmeye başladı. Peki, Arka Sokaklar'ın 526. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin son bölümünde yaşananlar ve yeni bölümle ilgili bilgiler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eski günlerine dönmeye başlayan Mesut Komiser’in geçmişten tanıdığı Ahu ve Yusuf’la yolları kesişir. Ahu ve Yusuf, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlı olan ve evlenme planları yapan iki gençtir. Yusuf’un acı bir şekilde ölmesi, Ahu’yu çok sarsar ve Mesut Komiser bu ölümün üzerindeki sır perdesini kaldırmak için olayın peşine düşer.
Savcı Ceyda, Engin’in ve ekibin üzerine gitmeye başlar. Ekip, Ahu’yu takip ederek Ekrem’in elinden kurtarır. Ancak ipuçları ekibi Sait’e götürmektedir. Acaba ekip görünenlerin ötesinde büyük bir güç ve organize bir suç örgütüyle mi karşı karşıyadır?
Öteki taraftan hayat devam etmekte, Hüsnüler de Tekin’in rol aldığı dizinin heyecanı yaşanmaktadır. Yoksa bu işlerden Hüsnü Başkomiser’in başına yeni dertler mi açılacak?
Mahkum bir baba, kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan bir kadın, karşılık bulamayan bir aşk, gizemli bir cinayete dönüşür. Ekip bu şiddeti önlerken, bir aile dramına şahit olur.
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