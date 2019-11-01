Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 529. bölümde neler oldu?
Cuma akşamları sevenlerinin karşısına çıkan Arka Sokaklar, bu hafta 529. bölümü ile ekranlara geldi. Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde, ekibe yapılan silahlı saldırı izleyenleri heyecanlandırdı. Aksiyon sahneleri ile ekranlara damga vuran Arka Sokaklar'ın son bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 529. bölümde neler oldu?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, 1 Kasım'da izleyici ile buluştu. Her hafta büyük ilgi ile takip edilen dizinin son bölümünde, Ali'nin yeniden baba olacağını öğrenmesi eğlenceli anların ekranlara yansımasına neden oldu. Peki, Arka Sokaklar'ın haftaya yayınlanacak olan 530. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin yeni bölümü ile ilgili merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNÜN ÖZETİ
Engin Müdür önderliğinde operasyon başlatılır. Ancak bu operasyonun sonucunda ekip tuzağa düştüklerini anlar. Çatışmaya giren ekip için tehlike çanları çalmaya başlamıştır.
Pınar evde baygınlık geçirir. Bu durumdan oldukça korkan Ali karısını hastaneye yetiştirir. Korkulanın aksine herkes aldığı güzel haberle mutlu olur. Pınar yeniden hamiledir. Nazike ise tehlikeli bir durumun ortasında kalır.
Mesut ve Selin'in arası düzelmiştir. Birlikte küçük bir tatile çıkarlar. Ekip silahlı saldırıya uğruyor, İrfan vuruluyor. Vurulan İrfan, Cemal tarafından hastaneye yetiştilir.
Öte yandan Rıza baba ekibi toplar ve yeni hedeflerinin ne olduğunu açıklar. Nadir'in mekanına baskına giden ekip, onun tüm mallarını yakar.
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