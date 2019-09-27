Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 524. bölümde neler oldu?
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, cuma akşamı 524. bölümü ile ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ile ekranlarda fırtına estiren Arka Sokaklar'ın yayınlanan son bölümünde, Mesut'un operasyona katılması ve ekibe açılan soruşturma damga vurdu. Nefes kesen bölümün ardından, dizinin hayranları Arka Sokaklar'ın haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sevilen dizi Arka Sokaklar 27 Eylül Cuma akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Arka Sokaklar'ın yayınlanan 524. bölümünde heyecan yine zirvedeydi. Peki, Arka Sokaklar'ın 524. bölümde neler oldu? Arka Sokaklar 525. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin son bölümünde yaşananlar ve yeni bölümle ilgili detaylar.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Savcı Ceyda ekibin iç yüzünü öğrenmek için soruşturmaya başlar. Bu kadar iç içe olan bir ekibin saklayacak çok şeyi olduğunu düşünür. Hatta işi ileri götürerek ekibin içine bir de muhbir sokmaya çalışır.
Mesut ve Selin ilişkisi ise oldukça kötü bir hale gelmiştir. İkili kopma noktasına gelir.
Mesut operasyona dahil oluyor, ortalık karışıyor!
Ekip, ihbar sonucu canlı bomba operasyonu yapıyor, Mesut da olaya dahil olunca işler karışıyor!
Savcı Ceyda ise yavaş yavaş ekiple tanışmaya başlıyor.
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