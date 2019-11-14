Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuryenin kimliği ortaya çıkacak mı?
Kanal D ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar, bu hafta 531. bölümüyle sevenlerine heyecanlı anlar yaşayacak. Arka Sokaklar'ın yeni bölümüne dair ipuçlarını içerek fragmanına, kiralık katil Kurye'yi ifşa edecek bir tanığın ortaya çıkması damga vurdu. Peki, Kuryenin kimliği ortaya çıkacak mı? Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, Arka Sokaklar, 531. bölüm fragmanı.
Yayınlandığı günden beri ekranlarda fırtınalar estiren Arka Sokaklar, 15 Kasım Cuma akşamı, yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde, Nadir'in sorguda sessiz kalması nedeniyle Engin Müdür haddini aşacak. Bu nedenden dolayı da Rıza Baba Engin Müdür'le ilgili önemli bir karar verecek. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölümüne dair bilgiler.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kurye, eylemlerine devam ediyor. Son olayda kendisini ortaya çıkaracak kişi ile ilgili bir eyleme girişiyor. Tanık kadın, öldürülen önemli kişinin katili olarak Kurye'yi söylüyor. Kurye'nin, Zeliş ile ilgili yakın alakası ekibimizi ve özellikle de Hüsnü'yü nasıl etkileyecek? Kurye'nin kim olduğu ortaya çıkacak mı?
Ekibimiz, teşkilattan gizli olarak kaçırdıkları Nadir'in sorgusuna devam etmektedirler. Nadir'in konuşmaya niyeti yoktur. Bu yüzden Engin Müdür biraz haddini aşar. Bu durumu gören Rıza Baba, onu uyarır; fakat, Engin Müdür bu uyarıyı dikkate almayınca Rıza Baba ona karşı sert bir önlem alır. Engin Müdür için bu önlem hiç beklenmedik bir şeydir. Ekip, Nadir'in sorgusunda sonuca ulaşabilecek mi? Rıza Babanın, Engin Müdür için verdiği sert karar ne?
Ekibimiz İstanbul sokakalarında devriye gezmektedir. Bu sırada telsizden eşgali verilen bir gencin bombalı eylem yapmak için insanların arasında karıştığı anonsu geçer. Olay yerine Mesut ve Hakan yakındır. Hemen eşgale uygun kişiyi takibe başlarlar. Genç polisleri hedef almıştır. Mesut ve Hakan, bombayı patlatmadan genci yakalayabilecek mi? Ekibimiz eylem emri veren kişiye ulaşabilecek mi?
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