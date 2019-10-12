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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
Haber Giriş: 12.10.2019 - 00:50, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 527. bölüm fragmanında Mesut tinerci çocukların peşinde

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Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 527. bölüm fragmanında Mesut tinerci çocukların peşinde

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın cuma akşamı yayınlanan son bölümü sonrası 527. bölüm fragmanı seyirci ile buluştu. Nefes kesen bölüm sonrası Arka Sokaklar'ın haftaya yayınlanacak olan bölüm fragmanına Mesut'un, Tunç ve arkadaşına bıçakla saldıran tinerci çocukla karşı karşıya kalması damga vurdu. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanından ilk kareler...

Sevilen dizi Arka Sokaklar 11 Ekim Cuma akşamı 526. bölümüyle ekranlara geldi. Her bölümde heyecanın arttığı dizide, yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte, dizinin yeni bölümünün kısa özeti.

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ekip, Tunç ve çocukluk arkadaşına saldıran tinerci çocuğun peşine düşer. Tinerci çocuğun saklanabileceği tüm mekanlara operasyon düzenleyen ekip sonunda ona ulaşır. Mesut, çocuğun başına silahını dayar. Ölümün acısını içinde hisseden Mesut tetiğe basmak üzereyken tinerci çocuk öldürmemesi için ona yalvarır. Mesut, intikam almak için tinerci çocuğu öldürecek mi? Ekip, çocukları sokaklarda suça yönlendiren elebaşını yakalayabilecek mi?

Savcı Ceyda'nın tayininin çıkmasıyla yerine başka bir savcı gelir. Bu savcı Engin Müdür ve ekip üzerinde baskısını ilk günden göstermeye başlar. Engin Müdür ve Başkomiser Hüsnü, yeni savcı yüzünden neler yaşayabileceklerini kestirmeye başlar. Özellikle yavaş yavaş açığa çıkarttıkları uluslararası suç şebekesinin patronuna yaklaşmışlarken. Yeni savcı Engin Müdürün üzerindeki dosyayı tekrar açacak mı? Ekip, yeni savcıyla ne gibi sorunlar yaşayacak?

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