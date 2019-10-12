Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 527. bölüm fragmanında Mesut tinerci çocukların peşinde
Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın cuma akşamı yayınlanan son bölümü sonrası 527. bölüm fragmanı seyirci ile buluştu. Nefes kesen bölüm sonrası Arka Sokaklar'ın haftaya yayınlanacak olan bölüm fragmanına Mesut'un, Tunç ve arkadaşına bıçakla saldıran tinerci çocukla karşı karşıya kalması damga vurdu. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanından ilk kareler...
Sevilen dizi Arka Sokaklar 11 Ekim Cuma akşamı 526. bölümüyle ekranlara geldi. Her bölümde heyecanın arttığı dizide, yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte, dizinin yeni bölümünün kısa özeti.
ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Ekip, Tunç ve çocukluk arkadaşına saldıran tinerci çocuğun peşine düşer. Tinerci çocuğun saklanabileceği tüm mekanlara operasyon düzenleyen ekip sonunda ona ulaşır. Mesut, çocuğun başına silahını dayar. Ölümün acısını içinde hisseden Mesut tetiğe basmak üzereyken tinerci çocuk öldürmemesi için ona yalvarır. Mesut, intikam almak için tinerci çocuğu öldürecek mi? Ekip, çocukları sokaklarda suça yönlendiren elebaşını yakalayabilecek mi?
Savcı Ceyda'nın tayininin çıkmasıyla yerine başka bir savcı gelir. Bu savcı Engin Müdür ve ekip üzerinde baskısını ilk günden göstermeye başlar. Engin Müdür ve Başkomiser Hüsnü, yeni savcı yüzünden neler yaşayabileceklerini kestirmeye başlar. Özellikle yavaş yavaş açığa çıkarttıkları uluslararası suç şebekesinin patronuna yaklaşmışlarken. Yeni savcı Engin Müdürün üzerindeki dosyayı tekrar açacak mı? Ekip, yeni savcıyla ne gibi sorunlar yaşayacak?
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