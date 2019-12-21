Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayınlandı! Arka Sokaklar 537. bölüm fragmanı

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, 20 Aralık cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin yayınlanan son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, öldüğü sanılan Kurye Zeliş'in hayatını kabusa çevirecek. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm özeti.

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Öldüğü düşünülen Kurye ortaya çıkıyor ve Zeliş'in kabusu olmaya devam ediyor!

Kurye, adli tıp kurumunun bilgisayararını hackleyerek kendisini öldü göstermeyi başarmıştır. Zeliş ise, Kurye'nin öldüğünü düşünerek normal hayatına devam eder. Karşısında kanlı canlı Kurye'yi görünce büyük şok yaşıyor. Tekrar onun eline düşüyor. Bahar, savcılık kararıyla gözaltına alınıyor. Başta Bahar olmak üzere tüm ekip bu kararı şaşkınlıkla karşılıyor. Ali'nin hamile eşi Pınar fenalaşıyor. İkiz bekleyen aile Pınar'ın kötüleşmesi üzerine büyük üzüntü yaşıyor. Eskort Dilek'in savcılığa verdiği ifade Hakan'ın başını yakmaya yetiyor!