Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayınlandı! Arka Sokaklar 537. bölüm fragmanı
Aksiyon dolu sahneleri ekranlara yansıtan Arka Sokaklar, bu hafta izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Arka Sokaklar'ın yayınlanan son bölümünde, Zeliş Tarık'ın elinden kurtuldu. Dizinin son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Sevilen dizide önümüzdeki hafta Tarık yeniden Zeliş'in karşısına çıkacak. Peki, haftaya Arka Sokaklar'da neler olacak? İşte, Arka Sokaklar 537. bölüm fragmanı.
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, 20 Aralık cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin yayınlanan son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, öldüğü sanılan Kurye Zeliş'in hayatını kabusa çevirecek. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm özeti.
ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Öldüğü düşünülen Kurye ortaya çıkıyor ve Zeliş'in kabusu olmaya devam ediyor!
Kurye, adli tıp kurumunun bilgisayararını hackleyerek kendisini öldü göstermeyi başarmıştır. Zeliş ise, Kurye'nin öldüğünü düşünerek normal hayatına devam eder. Karşısında kanlı canlı Kurye'yi görünce büyük şok yaşıyor. Tekrar onun eline düşüyor. Bahar, savcılık kararıyla gözaltına alınıyor. Başta Bahar olmak üzere tüm ekip bu kararı şaşkınlıkla karşılıyor. Ali'nin hamile eşi Pınar fenalaşıyor. İkiz bekleyen aile Pınar'ın kötüleşmesi üzerine büyük üzüntü yaşıyor. Eskort Dilek'in savcılığa verdiği ifade Hakan'ın başını yakmaya yetiyor!
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