Arka Sokaklar'ın son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 530. bölümde neler oldu?
Cuma akşamları Kanal D ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Arka Sokaklar, bu hafta 530. bölümü ile yayınlandı. Arka Sokaklar'ın son bölümünde nefes kesen anların ekranlara damga vurmasıyla, haftaya dizide neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar'ın son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 530. bölümde neler oldu? İşte, merak edilen bilgiler.
Sevilen dizi Arka Sokaklar, 8 Kasım Cuma akşamı ekranlara geldi. Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Rıza Baba ve ekibinin, Nadir'in çetelerini çökertmesi izleyenleri heyecanlandırdı. Peki, Arka Sokaklar'ın 531. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? İşte, dizinin yeni bölümü hakkında merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kolsuz Namık’ın torunu Latife’yi, Engin kurtarıp bağ evinden çıkarlar. Latife yer altı karakolunda dedesi kolsuz Namık’a kavuşur. Namık, Serpil ve Vladimir’i sıkıştırmaları konusunda ekibi uyarır. Ekip, Vladimir’i yakalayıp yer altı karakolunda sorguya alırlar. Vladimir, Kurye kod adlı kişinin Nadir’in işini bitireceğini söyler.
Ezgi, Nadir’i koruma altına alır. Hakan ve Ali, Kolsuz Namık’ı torunu ile birlikte evlerine bırakırlar. Ancak Nadir’in eli boş durmamıştır. Namık’ın evine bomba düzeneği yerleştirilir. Ali ve Hakan’da büyük tehlike altındadır.
Selin ve Bahar, Mesutlar’ın gizli iş çevirdiğini öğrenmiştir. Selin, bu durumdan dolayı Mesut’a kırılır.
Pınar ve Ali yeni gelecek olan bebekleri için hazırlıklara başlarlar. Eve artık sığmayacaklarını düşünüp acaba evden taşınsak fikrini düşünürler bir an için. Ayla konuştuklarına kulak misafiri olur ve çok bozulur bu duruma. Rıza’ya da söyler. Bu durum evde krize sebep olacaktır.
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