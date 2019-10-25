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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
25.10.2019 - 23:47, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 528.bölümde neler oldu?

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Arka Sokaklar'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 528.bölümde neler oldu?

Cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar, bu hafta 528.bölümü ile ekranlara geldi. Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Seray'ın ölümü nedeniyle Mesut ve Selin'in başı belaya girdi. Heyecanlı bölümün ardından, dizinin hayranları haftaya yayınlanacak olan bölümün fragmanını şimdiden merak etmeye başladı. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, 25 Ekim Cuma akşamı izleyici karşısına çıktı. Arka Sokaklar'ın son bölümünde yaşanan heyecanlı anlar seyircileri ekran başına kilitledi. Yeni bir görev için moda tasarımcısının koruması olan Hüsnü ise komik sahnelere neden oldu. Peki, Arka Sokaklar'ın 529. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seray, İstanbul'a tekrar döndükten sonra Mesut'un peşine düşüyor. Mesut'un kendisine yaptığı iyilikler yüzünden ona aşık olan Seray'ın cesedi bulunuyor. En son irtibatta olan kişi Mesut olarak göründüğünden ekibimize haber veriliyor. Seray'ı kimin öldürdüğünü bulmak için harekete geçen Selin ve Mesut sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Selin, Seray'ın kardeşine ulaşır. Ablasını öldüren adamın yerini sorduğu sırada adam Selin'in sırtına silahını dayar.

Ekip, ünlü moda tasarımcının dükkanına saldıran bir şebekenin peşine düşüyor. Rıza Baba, özellikle güvendiği Hüsnü'yü tasarımcıyı korumakla görevlendiriyor. Hüsnü, tasarımcının evine yerleşerek gelecek olan tehlikelerden adamı korumaya başlıyor; fakat, adamın efemine kişiliği yüzünden ekibin diline düşüyor, özellikle de Mesut'un... Hüsnü ve moda tasarımcısı arasında yaşananlar ise, komik sahnelere neden oluyor...

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