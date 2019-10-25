Arka Sokaklar'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 528.bölümde neler oldu?
Cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar, bu hafta 528.bölümü ile ekranlara geldi. Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Seray'ın ölümü nedeniyle Mesut ve Selin'in başı belaya girdi. Heyecanlı bölümün ardından, dizinin hayranları haftaya yayınlanacak olan bölümün fragmanını şimdiden merak etmeye başladı. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, 25 Ekim Cuma akşamı izleyici karşısına çıktı. Arka Sokaklar'ın son bölümünde yaşanan heyecanlı anlar seyircileri ekran başına kilitledi. Yeni bir görev için moda tasarımcısının koruması olan Hüsnü ise komik sahnelere neden oldu. Peki, Arka Sokaklar'ın 529. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Seray, İstanbul'a tekrar döndükten sonra Mesut'un peşine düşüyor. Mesut'un kendisine yaptığı iyilikler yüzünden ona aşık olan Seray'ın cesedi bulunuyor. En son irtibatta olan kişi Mesut olarak göründüğünden ekibimize haber veriliyor. Seray'ı kimin öldürdüğünü bulmak için harekete geçen Selin ve Mesut sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Selin, Seray'ın kardeşine ulaşır. Ablasını öldüren adamın yerini sorduğu sırada adam Selin'in sırtına silahını dayar.
Ekip, ünlü moda tasarımcının dükkanına saldıran bir şebekenin peşine düşüyor. Rıza Baba, özellikle güvendiği Hüsnü'yü tasarımcıyı korumakla görevlendiriyor. Hüsnü, tasarımcının evine yerleşerek gelecek olan tehlikelerden adamı korumaya başlıyor; fakat, adamın efemine kişiliği yüzünden ekibin diline düşüyor, özellikle de Mesut'un... Hüsnü ve moda tasarımcısı arasında yaşananlar ise, komik sahnelere neden oluyor...
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