Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel kimdir, kaç yaşında?
Kanal D televizyonunda yıllardır yayınlanan başarılı dizi Arka Sokaklar’da rol alan Furkan Göksel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla şaşırttı. Efsanevi dizide Metin karakterini canlandıran Furkan Göksel, 13 yıldır kadrosunda yer aldığı diziden ayrıldığını açıkladı. Peki, Furkan Göksel kimdir, kaç yaşında?
Furkan Göksel, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Plato M.Y.O. Radyo Televizyon Bölümü Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alarak tamamladı. 12 yaşında oyunculukla tanışan Furkan Göksel, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım attı. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu gibi usta isimlerle çalışan Furkan Göksel, dizide Özgür Ozan’ın hayat verdiği Komiser Hüsnü’nün oğlu Metin’i canlandırdı. 2006’da başladığı projeden 2019’da ayrılan Furkan Göksel, sosyal medyadan veda paylaşımı yaptı.
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