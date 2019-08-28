Arka Sokaklar'ın Ezgi Vural'ı Ela Yörüklü kimdir?
Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunda Ela Yörüklü de katıldı. Ezgi Vural isimli karaktere hayat verecek olan Ela Yörüklü, Komiser Yardımcısı olarak görev alacak. Peki, Arka Sokaklar'ın Ezgi Vural'ı da Ela Yörüklü kimdir ve kaç yaşında? İşte, Arka Sokaklar Ezgi hakkında detaylı bilgiler
Arka Sokaklar dizisine Komiser Yardımcısı Ezgi karakteri ile dahil olan Ela Yörüklü, kim olduğu ile araştırılmaya başlandı. 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ela Yörüklü, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim aldı. Bale ve tiyatro yapan, piyano çalan Ela Yörüklü, oyunculuk eğitimi de almıştır.
2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 2. olan Ela Yörüklü, “MissTourism World 2018” yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.
Ela Yörüklü, ilk oyunculuk deneyimini ise Kalk Gidelim isimli dizide Melisa karakteri ile yaşadı.
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