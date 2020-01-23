Arka Sokaklar'ın 539. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşanacaklar

Sevilen dizi Arka Sokaklar 24 Ocak Cuma akşamı sevenlerinin karşısına heyecanlı bir bölümle çıkacak. Uzun süredir ekibin başına dert olan Kurye bu hafta Hüsnü'yü rehin alacak. Diğer yandan Mesut'un Hüsnü'yü kurtarmak için başvuracağı illegal yöntem Engin Müdür'ü çileden çıkaracak. İşte, Arka Sokaklar'ın 539. bölüm özeti ve yeni bölümün fragmanı...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kurye, Hüsnü'yü rehin aldıktan sonra ekibe işkence ettiği videoyu yollar. Hüsnü'nün düştüğü durumu gören ekip arkadaşları onunla birlikte aynı acıyı çekerler. Kurye, Hüsnü'yü salmak için onlardan 10 Milyon Lira fidye parası ister. Ekip ne yapacaklarını şaşırır. İstediği meblağ çok büyüktür. Mesut arkadaşını kurtarabilmk için illegal bir yola başvurur. Yakaladıkları teröristten fidye parasını ister. Bunu duyan Engin Müdür ve Mesut arasında büyük kavga yaşanır. Sonunda para bulunur; fakat, Kurye anlaşmaya uymadıklarını düşündüğü ekibe karşı cezasını kesmeye karar verir. Hüsnü'ye doğrulttuğu keskin nişancı tüfeğini ateşler...