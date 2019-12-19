Arka Sokaklar'ın 536. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ezgi ve Cemal Kurye'nin elinde kurtulacak mı?

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar, 20 Aralık Cuma akşamı yeni bölümü ile heyecanlı anları ekranlara taşıyacak. Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde, Zeliş'i kurtarmak için operasyona giden Ezgi ve Cemal Kurye'nin eline düşecek. İşte, Arka Sokaklar'ın 536. bölüm 2. fragmanı.

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hüsnü, kendisinden yardım isteyen kızı Zeliş'i, Kurye'nin elinden kurtarabilecek mi?Zeliş, Kurye'nin gözünü kırpmadan adamını vurmasını gördükten sonra zor durumdadır. Babası Hüsnü'yü arayarak durumu anlatır. Hüsnü, kızının yardım çığlıkları üzerine çok üzgündür. Zeliş, kendisini odaya kapatsa da Kurye içeri girmeyi başarır. Hüsnü, biricik kızı Zeliş'i, suç makinası olan Kurye'nin elinden kurtarabilecek mi? Zeliş, Kurye ile neler yaşayacak?

Kurye ve adamı Bülent, Ezgi ve Cemal'i pusuya düşürmeyi başarır. Cemal ve Kurye karşılıklı kozlarını paylaştığı sırada Cemal'i, Ezgi'nin kafasına dayanan silah durdurur. Kurye, Cemal'in kafasına vurarak onu bayıltmayı başarır. Ezgi ve Cemal, Kurye'nin elinden kurtulmayı başarabilecek mi? Cemal, kafasına aldığı darbe sonucunda neler yaşayacak?

Rıza Baba, Hakan'ın eskort Dilek ile olan ilişkisini öğrenmiştir. Onunla sert bir konuşma yaptıktan sonra rozetini ve silahını isteyerek Hakan'ı açığa alır.