Arka Sokaklar'ın 536. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ezgi ve Cemal Kurye'nin elinde kurtulacak mı?
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın merakla beklenen 536. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde, Zeliş gerçek yüzünü gördüğü Kurye'nin gözü önünde adam öldürmesine tanıklık edecek. Korku içinde babasını arayan Zeliş'in Kurye'nin elinden kurtulup kurtulmayacağı ise merak uyandıracak. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanları ve özeti.
Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar, 20 Aralık Cuma akşamı yeni bölümü ile heyecanlı anları ekranlara taşıyacak. Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde, Zeliş'i kurtarmak için operasyona giden Ezgi ve Cemal Kurye'nin eline düşecek. İşte, Arka Sokaklar'ın 536. bölüm 2. fragmanı.
ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Hüsnü, kendisinden yardım isteyen kızı Zeliş'i, Kurye'nin elinden kurtarabilecek mi?Zeliş, Kurye'nin gözünü kırpmadan adamını vurmasını gördükten sonra zor durumdadır. Babası Hüsnü'yü arayarak durumu anlatır. Hüsnü, kızının yardım çığlıkları üzerine çok üzgündür. Zeliş, kendisini odaya kapatsa da Kurye içeri girmeyi başarır. Hüsnü, biricik kızı Zeliş'i, suç makinası olan Kurye'nin elinden kurtarabilecek mi? Zeliş, Kurye ile neler yaşayacak?
Kurye ve adamı Bülent, Ezgi ve Cemal'i pusuya düşürmeyi başarır. Cemal ve Kurye karşılıklı kozlarını paylaştığı sırada Cemal'i, Ezgi'nin kafasına dayanan silah durdurur. Kurye, Cemal'in kafasına vurarak onu bayıltmayı başarır. Ezgi ve Cemal, Kurye'nin elinden kurtulmayı başarabilecek mi? Cemal, kafasına aldığı darbe sonucunda neler yaşayacak?
Rıza Baba, Hakan'ın eskort Dilek ile olan ilişkisini öğrenmiştir. Onunla sert bir konuşma yaptıktan sonra rozetini ve silahını isteyerek Hakan'ı açığa alır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle