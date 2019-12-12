Arka Sokaklar'ın 535. yeni bölüm fragmanında şoke eden görüntü! Zeliş öldü mü?

Uzun sezondur devam eden Arka Sokaklar, 13 Aralık Cuma akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar'ın heyecanla beklenen bölümünde Hakan'ın başı eskor Dilek'in yüzünden belaya girecek. Ekibimiz ise Tarık'ın elinden Zeliş'i kurtarmak için operasyon düzenleyecek. İşte, Arka Sokaklar'ın sabırsızlıkla beklenen yeni bölümüne dair bazı ipuçları.

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zeliş, Kurye'nin elinde rehinedir ve hayatı tehlikededir. Hüsnü, tehlike altındaki kızına ulaşabilmek için çırpınmaktadır. Kurye'ni yerini öğrenen Hüsnü ve ekibimiz hemen olay yerine gider. İçeri girdiklerinde kendilerini şoke eden bir görüntü ile karşı karşıya kalırlar. Zeliş hareketsiz olarak kanepede yatmaktadır. Hüsnü yıkılır ve ölüp ölmediğini bilmediği kızının yanına gitmekte acı dolu çekinme yaşar. Hüsnü ve ekip Zeliş'in yerini nasıl buldular? Kanepede hareketsiz yatan Zeliş öldü mü?

Hakan, eskor Dilek'in yaşadığı bir sıkıntı yüzünden onun evindedir. Eve gediğinde yerde yatan birisi vardır. Dilek, müşterisi olduğunu söyler. Hakan adamın yaşayıp yaşamadığını kontrol eder. Bu olay ise, Hakan'ın başına yeni bir dert açacak niteliktedir. Evdeki adam öldü mü? Hakan bu olayı örtbas mı edecek; yoksa, ekibe bildirip polislik görevini hakkıyla mı yapacak?

Ekibin kızları özel bir görev ile operasyondadırlar. Ezgi bu operasyon sırasında etkileşime girdiği suçlu ile zor duruma düşer. Bunu gören Cemal olaya müdahale eder. Bu müdahale Ezgi'nin canını sıkar. Cemal ise, nedeninin kendisine olan aşkı olduğunu itiraf eder...