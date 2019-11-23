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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
23.11.2019 - 00:10, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın 532. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Arka Sokaklar'ın 532. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 532. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Arka Sokaklar'ın son bölümünde Selin, Mesut ve Cemal terör örgütünce alıkonulan çocukları Berzan'ın elinden kurtarmak için Serboran Kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Selin yaralandı. Heyecanlı bölüm sonrası Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cuma akşamları ekranlara gelen Arka Sokaklar, bu hafta izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Arka Sokaklar'ın yayınlanan 532. bölümüne terör örgütü mensuplarıyla çatışmaya giren ekibin aksiyon dolu anları damga vurdu. Operasyon sırasında Selin'in bıçaklı saldırıya uğraması ise akıllara, "Selin ölecek mi?" sorusunu getirdi. Peki, Arka Sokaklar'ın son bölümünde başka neler oldu? İşte, merak edilenler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz. 

ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Selin, Mesut ve Cemal terör örgütünce alıkonulan çocukları Berzan'ın elinden kurtarmak için Serboran Kırsalına gelirler. Aldıkları istihbaratlar sayesinde Berzan'ın çocukları tuttukları kampı bulurlar. İstanbul'dan yanlarında getirdikleri terör örgütü mensubu kadın operasyon sırasında Selin'e bıçakla saldırarak onu yaralamayı başarır. Bıçaklanan Selin yaşayacak mı? Mesutlar çocukları terör örgütünün elinden kurtarabilecekler mi? Selin'in kardeşinin bebeğinin ölümüne neden olan Berzan yakalanacak mı?

Bu sırada İstanbul'daki ekibimiz Nadir'in silah kaçakçılığı yaptığı tırlara operasyon düzenlerler. Operasyon sonrası Ezgi, manevi amcası Nadir'in gerçek yüzünü görür. Bu yüzden ekip arkadaşlarına karşı utanç içindedir; fakat, Nadir'den de hesap sormasını bilir. Ekip, Nadir'i içeri atacak delillere ulaşabildi mi? Ezgi ve Nadir arasında neler yaşanacak?

Kurye lakaplı kiralık katil Tarik, Zeliş ile olan birlikteliğine devam eder. Zeliş, onun karanlık tarafından haberdar değildir. Buluştukları bir sırada Hüsnü onları görür. Kurye, Zeliş'in boynuna gerdanlık takar ve onu öper. Hüsnü gördükleri karşısında çok şaşırır. Kızı ile yaptığı konuşma tatsız geçer. Zeliş ve Kurye arasında neler yaşanacak? Hüsnü, kızı Zeliş ile yaptığı sert konuşmadan sonra nasıl bir karar alacak? Ekip, Kurye'nin gerçek kimliğini öğrenebilecek mi?

 

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