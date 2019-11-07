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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
07.11.2019 - 21:10, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın 530. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde Nadir köşeye sıkışıyor!

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Arka Sokaklar'ın 530. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde Nadir köşeye sıkışıyor!

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın bu cuma ekranlara gelecek olan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin yayınlanan 530. bölümünde Rıza Baba ve ekibi, Nadir'in çetelerini bir bir çökertecek. Ali ve Pınar'ın gelecekle ilgili vermek istedikleri karar ise evde küçük çaplı krize neden olacak. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin bu haftaki bölümüyle ilgili merak edilenler.

Oyuncu kadrosu ve konusu ile ekranlarda fırtınalar estiren Arka Sokaklar, 8 Kasım Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar'ın geçen haftaki bölümünde yaşananların ardından bu hafta neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte, Arka Sokaklar'ın 530. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kolsuz Namık’ın torunu Latife’yi, Engin kurtarıp bağ evinden çıkarlar. Latife yer altı karakolunda dedesi kolsuz Namık’a kavuşur. Namık, Serpil ve Vladimir’i sıkıştırmaları konusunda ekibi uyarır. Ekip, Vladimir’i yakalayıp yer altı karakolunda sorguya alırlar. Vladimir, Kurye kod adlı kişinin Nadir’in işini bitireceğini söyler.

Ezgi, Nadir’i koruma altına alır. Hakan ve Ali, Kolsuz Namık’ı torunu ile birlikte evlerine bırakırlar. Ancak Nadir’in eli boş durmamıştır. Namık’ın evine bomba düzeneği yerleştirilir. Ali ve Hakan’da büyük tehlike altındadır.

Selin ve Bahar, Mesutlar’ın gizli iş çevirdiğini öğrenmiştir. Selin, bu durumdan dolayı Mesut’a kırılır.

Pınar ve Ali yeni gelecek olan bebekleri için hazırlıklara başlarlar. Eve artık sığmayacaklarını düşünüp acaba evden taşınsak fikrini düşünürler bir an için. Ayla konuştuklarına kulak misafiri olur ve çok bozulur bu duruma. Rıza’ya da söyler. Bu durum evde krize sebep olacaktır.

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