Arka Sokaklar'ın 530. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde Nadir köşeye sıkışıyor!
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın bu cuma ekranlara gelecek olan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin yayınlanan 530. bölümünde Rıza Baba ve ekibi, Nadir'in çetelerini bir bir çökertecek. Ali ve Pınar'ın gelecekle ilgili vermek istedikleri karar ise evde küçük çaplı krize neden olacak. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin bu haftaki bölümüyle ilgili merak edilenler.
Oyuncu kadrosu ve konusu ile ekranlarda fırtınalar estiren Arka Sokaklar, 8 Kasım Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar'ın geçen haftaki bölümünde yaşananların ardından bu hafta neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte, Arka Sokaklar'ın 530. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kolsuz Namık’ın torunu Latife’yi, Engin kurtarıp bağ evinden çıkarlar. Latife yer altı karakolunda dedesi kolsuz Namık’a kavuşur. Namık, Serpil ve Vladimir’i sıkıştırmaları konusunda ekibi uyarır. Ekip, Vladimir’i yakalayıp yer altı karakolunda sorguya alırlar. Vladimir, Kurye kod adlı kişinin Nadir’in işini bitireceğini söyler.
Ezgi, Nadir’i koruma altına alır. Hakan ve Ali, Kolsuz Namık’ı torunu ile birlikte evlerine bırakırlar. Ancak Nadir’in eli boş durmamıştır. Namık’ın evine bomba düzeneği yerleştirilir. Ali ve Hakan’da büyük tehlike altındadır.
Selin ve Bahar, Mesutlar’ın gizli iş çevirdiğini öğrenmiştir. Selin, bu durumdan dolayı Mesut’a kırılır.
Pınar ve Ali yeni gelecek olan bebekleri için hazırlıklara başlarlar. Eve artık sığmayacaklarını düşünüp acaba evden taşınsak fikrini düşünürler bir an için. Ayla konuştuklarına kulak misafiri olur ve çok bozulur bu duruma. Rıza’ya da söyler. Bu durum evde krize sebep olacaktır.
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