Arka Sokaklar'ın 529. bölüm fragmanı yayınlandı! Ekibe silahlı saldırı!
Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile Kanal D ekranlarında fırtına estiren Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamı izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin bu haftaki bölümünde, yeni bir operasyona giden ekibe silahlı saldırı düzenlenecek. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Arka Sokaklar'ın 529. bölüm fragmanı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, 1 Kasım Cuma akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde heyecan yine zirvede olacak. İzleyenlerin merakla beklediği Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde çatışmaya giren ekip için tehlike çanları çalarken, Ali ise Pınar'ın hastalanması ile hayatının şokunu yaşayacak. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanları ve kısa özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Engin Müdür önderliğinde operasyon başlatılır. Ancak bu operasyonun sonucunda ekip tuzağa düştüklerini anlar. Çatışmaya giren ekip için tehlike çanları çalmaya başlamıştır.
Pınar evde baygınlık geçirir. Bu durumdan oldukça korkan Ali karısını hastaneye yetiştirir. Korkulanın aksine herkes aldığı güzel haberle mutlu olur. Pınar yeniden hamiledir. Nazike ise tehlikeli bir durumun ortasında kalır.
Mesut ve Selin'in arası düzelmiştir. Birlikte küçük bir tatile çıkarlar. Ekip silahlı saldırıya uğruyor, İrfan vuruluyor. Vurulan İrfan, Cemal tarafından hastaneye yetiştilir.
Öte yandan Rıza baba ekibi toplar ve yeni hedeflerinin ne olduğunu açıklar. Nadir'in mekanına baskına giden ekip, onun tüm mallarını yakar.
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