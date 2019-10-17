Arka Sokaklar'ın 527. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Ezgi rehin alınıyor!
Sevilen dizi Arka Sokaklar, cuma akşamı yayınlanacak olan 527. bölümü ile heyecanına kaldığı yerden devam edecek. Kanal D ekranlarında izleyenleri ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Tunç ve arkadaşını bıçaklayan tinerci çocuklar bu kez Ezgi'yi rehin alır. Boğazına bıçak dayanan Ezgi ölümle burun buruna gelir. Peki, ekip Ezgi'yi kurtarabilecek mi? İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı...
Oyuncu kadrosu ile göz dolduran uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar, 18 Ekim Cuma akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar'ın yayınlanan 527. bölüm fragmanına, ekibe yakalanan torbacılardan birinin kafasına Mesut'un silah dayaması damga vurdu. Peki, ekip torbacı çetesini çökertecek mi? Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte, Arka Sokaklar'ın 527. bölüm 2. fragmanı ve kısa özeti...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Adem’in anne ve babası perişan haldedir. Tunç’a da dikiş atılır. Tinerci çocuklar olanı biteni Rafet’e anlatınca Rafet, İsmail’i umursamayıp kaçmaya başlar. Tinerci çocuklardan biri Ezgi’yi rehin alır.
Tekin’in yeni dizi seti evlerine yakın bir mesafededir. Ailecek seti ziyaret ederler. Tekin’e öpüşme sahnesi yazılmıştır. Jennifer, Tekin’in öpüşme sahnesi olduğunu öğrenince şaşkınlığa uğrar.
Mesut ve Selin, Şükran’ın düğününe gitmeye hazırlanırken Rıza Baba, Mesut’a bir görev verir. Mesut, Sait’in cenazesine Bolu’ya gidecektir. Seray, Mesut’un yanına gelir ve alkollüdür. Beklenmedik bir an Mesut’u dudaklarından öpmeye başlar. Mazlum yaşananlara tanık olmuştur.
Fethi ve Efsun barda eğlenen iki gençtir. Polis bara baskın düzenler. Fethi polisleri görünce kaçmaya başlar. Efsun üzerinde uyuşturucuyla yakalanır. Efsun’un anne babası emniyete gelir ve çok üzülmüşlerdir. Fethi ve yancıları Nadir’in karşısındadır. Nadir, Fethi’nin başının polisle derde girdiğini öğrenince öfkeden deliye döner.
Vladimir Karaev, Rus mafyasının önde gelen isimlerindendir. Nadir’in ofisine gelir. Serpil de holdinge gelmektedir. Nadir ve Rus mafyası arasında sıkıntı büyür.
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