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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.10.2019 - 19:37, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın 527. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Ezgi rehin alınıyor!

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Arka Sokaklar'ın 527. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Ezgi rehin alınıyor!

Sevilen dizi Arka Sokaklar, cuma akşamı yayınlanacak olan 527. bölümü ile heyecanına kaldığı yerden devam edecek. Kanal D ekranlarında izleyenleri ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Tunç ve arkadaşını bıçaklayan tinerci çocuklar bu kez Ezgi'yi rehin alır. Boğazına bıçak dayanan Ezgi ölümle burun buruna gelir. Peki, ekip Ezgi'yi kurtarabilecek mi? İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı...

Oyuncu kadrosu ile göz dolduran uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar, 18 Ekim Cuma akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar'ın yayınlanan 527. bölüm fragmanına, ekibe yakalanan torbacılardan birinin kafasına Mesut'un silah dayaması damga vurdu. Peki, ekip torbacı çetesini çökertecek mi? Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte, Arka Sokaklar'ın 527. bölüm 2. fragmanı ve kısa özeti...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Adem’in anne ve babası perişan haldedir. Tunç’a da dikiş atılır. Tinerci çocuklar olanı biteni Rafet’e anlatınca Rafet, İsmail’i umursamayıp kaçmaya başlar. Tinerci çocuklardan biri Ezgi’yi rehin alır.

Tekin’in yeni dizi seti evlerine yakın bir mesafededir. Ailecek seti ziyaret ederler. Tekin’e öpüşme sahnesi yazılmıştır. Jennifer, Tekin’in öpüşme sahnesi olduğunu öğrenince şaşkınlığa uğrar.

Mesut ve Selin, Şükran’ın düğününe gitmeye hazırlanırken Rıza Baba, Mesut’a bir görev verir. Mesut, Sait’in cenazesine Bolu’ya gidecektir. Seray, Mesut’un yanına gelir ve alkollüdür. Beklenmedik bir an Mesut’u dudaklarından öpmeye başlar. Mazlum yaşananlara tanık olmuştur.

Fethi ve Efsun barda eğlenen iki gençtir. Polis bara baskın düzenler. Fethi polisleri görünce kaçmaya başlar. Efsun üzerinde uyuşturucuyla yakalanır. Efsun’un anne babası emniyete gelir ve çok üzülmüşlerdir. Fethi ve yancıları Nadir’in karşısındadır. Nadir, Fethi’nin başının polisle derde girdiğini öğrenince öfkeden deliye döner.

Vladimir Karaev, Rus mafyasının önde gelen isimlerindendir. Nadir’in ofisine gelir. Serpil de holdinge gelmektedir. Nadir ve Rus mafyası arasında sıkıntı büyür.

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