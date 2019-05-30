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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
30.05.2019 - 18:54, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın 520. bölüm fragmanı yayınlandı | Ekip pusuya düşüyor!

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Arka Sokaklar'ın 520. bölüm fragmanı yayınlandı | Ekip pusuya düşüyor!

Kanal D ekranlarının uzun soluklu sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın bu hafta ekranlara gelecek olan 520. bölümünde dair fragmanı yayınlandı. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde, bir kadın cinayetini çözmeye çalışan Rıza baba ve ekibi pusuya düşecek. Peki, yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Arka Sokaklar'ın 520. bölüm fragmanı.

Cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D ekranlarında devam eden, ekranlara fırtına estiren Arka Sokaklar, yeni bölümü ile yine nefes kesen anlar yaşatacak. Operasyona giden ekip patlamanın içinde kalacak. İşte, Arka Sokaklar'ın 31 Mayıs akşamı yayınlanacak olan 520. bölümüne dair bazı bilgiler.

520. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir kadın cinayetini çözmeye çalışan ekip ipucu yakalar. Olayın peşine düşerler.

Öte yandan Hüsnü, başta Mesut olmak üzere ekipteki herkesin alay konusu olur. Çünkü oğlunu okula götüren Hüsnü tatsız bir tesadüf sonucu başka bir velinin markajına girer. Özellikle Hüsnü'ye evli olup olmadığını soran kadın başına bela açar. Zira yanlışlıkla çekilen bir fotoğraf gazete sayfalarına düşer. Kadının eski kocası bu duruma sinirlenir.

Ekip ise peşinde oldukları bir işin artık sonuna gelmiştir. Rıza Baba, ekibiyle birlikte büyük bir operasyon düzenler. Fakat operasyon sırasında başlarına gelenler hiç iç açıcı değildir. Patlama olur ve ekip gafil avlanır. Olayın bir uyarı olduğunu öğrenen Rıza ne yapacak?

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