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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
23.05.2019 - 18:31, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın 519. bölüm fragmanı yayınlandı | Bahar gizli görevde açığa çıkıyor

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Arka Sokaklar'ın 519. bölüm fragmanı yayınlandı | Bahar gizli görevde açığa çıkıyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Arka Sokaklar'ın 519. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde, uyuşturucu satıcısının peşine düşen ekip, şebekeye sızmak için Bahar'ı gizli görevde kullanır. Fakat Bahar operasyon sırasında, gizli görevde açığa çıkar. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Arka Sokaklar'ın 519. bölüm fragmanı.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 24 Mayıs Cuma akşamı 519. bölümü ile ekranlara gelecek. Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümü yine heyecan dolu anlara sahne olacak. İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı ve 519. bölümle ilgili ipuçları...

519. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uyuşturucu satıcısının peşine düşen ekip, şebekeye sızmak için Bahar'ı gizli görevde kullanır. Uyuşturucuyu satın alan adam, ödemeyi genellikle kadınlarla yaptığından operasyon planı da bunun üzerine kurulur. Bahar ve adam, şebekenin başındaki patronun yanına gider. Operasyon sorunsuz ilerlediği sırada patron Bahar'ın polis olduğunu anlar. Bahar vakit geçirmeden çantasından çıkardığı silahı patrona doğrultur. Bu sırada arkasından yakalaşan adamı fark edemez. Adam Bahar'ın kafasına odunla vurarak onu bayıltır.

Küçük bir çocuğa köpek saldırır. Selin görür ve olaya müdahale eder. Köpek çocuğu ısırır ve bırakmaz. Selin köpeği yaralamak zorunda kalır. Küçük Eray çok kan kaybeder ve ameliyata alınır. Selin sosyal medya gündemine düşer ve köpeği vurduğu için suçlanır. Her yerde Selin’le ilgili karşıt kampanyalar düzenlenir.
Canay, Tekin’e yeni bir teklifle gelir. Tekin, Arap hayranının doğum gününe davetlidir ve karşılığında yüklü miktarda para alacaktır. Doğum günü kızı, Tekin’e musallat olur. Tekin durumu babasına mesaj göndererek anlatır. Leyla, Tekin’i dans etmeye zorlar. Kızın babası aniden gelir ve Tekin’in kızıyla evlenmesi için baskı yapar.

518. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza ve ekibi geçirdikleri kötü ve tehlikeli zamanların ardından herkesin dahil olduğu bir yemek organizasyonunda bir araya gelir. Mesut'un mangal başına geçtiği yemek eğlenceli anlara sahne olur ve herkese moral verir.

Uyuşturucudan öldüğü anlaşılan iki gençten biri ise Rıza'nın tanıdıklarının kızıdır. Bu olayın aydınlatılması için herkes seferber olur.
Öte yandan Mesut kendini gene zor bir durumun içinde bulur. Mesut, Ceren'i kaçırmak isteyenlerle karşılaşınca ölümle burun buruna gelir. Fakat öncesinde ekibe haber vermiştir. Arkadaşlarını kurtarmak için hızla yanına giderler.

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