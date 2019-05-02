Arka Sokaklar'ın 516. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali tutuklanıyor

Yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un oturduğu, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, Kanal D'nin, izleyici tarafından severek takip ettiği dizisi Arka Sokaklar'da bu hafta yine heyecan dolu anlar yaşanacak. Arka Sokaklar'ın 3 Mayıs Cuma günü seyirci karşısına çıkacak olan 516. bölümünün fragmanı yayınlandı. Dizinin 516. bölümünde savcı ilk olarak Ali ve Rıza Babanın, bu kaçışta parmağı olabileceğinden şüphelenmiştir. Takibe aldıkları Nasuh'un adamına ait telefonun Ali'nin üzerinden çıkması ise, işleri tamamıyla içinden çıkılmaz bir hale getirir. İşte, her bölümü ile izleyiciden tam not almayı başaran Arka Sokaklar'ın 516. bölüm fragmanı...

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Nasuh, geride yaratacağı sıkıntıları düşünmeden hastaneden kaçmıştır. Savcı ilk olarak Ali ve Rıza Babanın, bu kaçışta parmağı olabileceğinden şüphelenmiştir. Takibe aldıkları Nasuh'un adamına ait telefonun Ali'nin üzerinden çıkması ise, işleri tamamıyla içinden çıkılmaz bir hale getirir. Savcı, Ali'yi babası Nasuh'un kaçmasına yardım ettiği suçlamasıyla tutuklar.

Rıza Baba, Nasuh ile iletişime geçip kaçışının sonuçlarını anlatır. Sevdiği oğlu Ali, onun yüzünden hapse girmektedir. Nasuh'un adalete teslim olması ve oğlu Ali'yi kurtarması için son bie şansı kalmıştır. Yurt dışına kaçmak yerine savcıya teslim olup kaçışın her ayrıntısını anlatması gerekmektedir.

Bu sırada Mesut, Canan'ı koruması olarak görevinin başındadır. Canan'ın kızını fidye için kaçırmak isteyen terör örgütünün lideri Firaz, adamları ile birlikte konağı basarlar. Hem Mesut, hem de anne kız ağır silahların hedefindedir...

GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER YAŞANMIŞTI?

Nasuh’un kaçmasından dolayı Savcı Adnan, Rızaları ve Ali’yi suçlamaktadır. Nasuh bulunana kadar Ali’nin başı büyük derttedir. Ali, hastaneden gizlice kaçar. Nasuh, Ali’nin kaçtığını öğrenince yardım etmek ister. Ali’ye ulaşıp onu bir yerden aldıracaktır. Ali, Nasuh’un adamıyla buluşmuştur ki ekibimiz baskın yapar. Aynı anda Savcı Adnan da olay yerine gelmiştir. Ali’nin üzerinde Nasuh’un adamının telefonu çıkar

Canan’ın kocasının akrabası Sefer, mal paylaşımıyla ilgili çıkan konudan dolayı Canan’ı tehdit eder. Canan ilgilenmeyince Canan’ın ve Ceren’in olduğu arabayı tarar. Canan ve kızı Ceren korkmuştur. Canan kendine koruma olarak Mesut’u ister; ancak, Mesut bunu kabul etmez.

Selin Engin Müdür’den tayinini ister. Mesut, Engin’le konuşur ve engellemeye çalışır. Selin uzun süre tayini çıkmayınca Engin’e mesleği bırakmayı düşündüğünü söyler. Engin mecburen tayini ayarlar ve Selin çocuk şubeye geçer.

Kemalettin hapisten yeni çıkmıştır. Samet’ten sahte pasaport ve araba almıştır. Araba yolda bozulur. Cenap yolda kalan Kemalettin’i arabaya alır. Arabada oğlu Oğuz da vardır. Araba terk edilmiş şekilde bulunur. Cenap ve oğlunun hayatı tehlikededir. Kemalettin’in tır parkında görüldüğü haberi Zeliha’nın haber merkezine gelmiştir. Zeliha ve kameramanı haber için giderler. Kemalettin, Zeliha’yı rehin alır.