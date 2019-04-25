Arka Sokaklar'ın 515. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali'nin başı dertte
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Arka Sokaklar'ın 515. bölüm fragmanı yayınlandı. 26 Nisan tarihinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Nasuh’un kaçmasından dolayı Savcı Adnan, Rızaları ve Ali’yi suçlamaktadır. Nasuh bulunana kadar Ali’nin başı büyük derttedir. Peki, Arka Sokaklar'ın 515. bölümünde başka neler olacak? İşte, bazı ipuçları.
Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un oturduğu, Arka Sokaklar'ın 515. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar dizisinin bu haftaki bölümünde Ali ve Rıza'nın başı belaya girecek, Ali saklanmak zorunda kalacak. Selin ise Engin Müdür’den tayinini isteyecek. İşte, Arka Sokaklar'ın 26 Nisan tarihinde ekranlara gelecek olan 515. bölüm fragmanı.
ARKA SOKAKLAR'IN 515. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Nasuh’un kaçmasından dolayı Savcı Adnan, Rızaları ve Ali’yi suçlamaktadır. Nasuh bulunana kadar Ali’nin başı büyük derttedir. Ali, hastaneden gizlice kaçar. Nasuh, Ali’nin kaçtığını öğrenince yardım etmek ister. Ali’ye ulaşıp onu bir yerden aldıracaktır. Ali, Nasuh’un adamıyla buluşmuştur ki ekibimiz baskın yapar. Aynı anda Savcı Adnan da olay yerine gelmiştir. Ali’nin üzerinde Nasuh’un adamının telefonu çıkar.
Canan’ın kocasının akrabası Sefer, mal paylaşımıyla ilgili çıkan konudan dolayı Canan’ı tehdit eder. Canan ilgilenmeyince Canan’ın ve Ceren’in olduğu arabayı tarar. Canan ve kızı Ceren korkmuştur. Canan kendine koruma olarak Mesut’u ister; ancak, Mesut bunu kabul etmez.
Selin Engin Müdür’den tayinini ister. Mesut, Engin’le konuşur ve engellemeye çalışır. Selin uzun süre tayini çıkmayınca Engin’e mesleği bırakmayı düşündüğünü söyler. Engin mecburen tayini ayarlar ve Selin çocuk şubeye geçer.
Kemalettin hapisten yeni çıkmıştır. Samet’ten sahte pasaport ve araba almıştır. Araba yolda bozulur. Cenap yolda kalan Kemalettin’i arabaya alır. Arabada oğlu Oğuz da vardır. Araba terk edilmiş şekilde bulunur. Cenap ve oğlunun hayatı tehlikededir. Kemalettin’in tır parkında görüldüğü haberi Zeliha’nın haber merkezine gelmiştir. Zeliha ve kameramanı haber için giderler. Kemalettin, Zeliha’yı rehin alır.
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