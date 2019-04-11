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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
11.04.2019 - 19:00, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın 513. bölüm fragmanı yayınlandı | Selin Asaf'ın eline düşüyor

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Arka Sokaklar'ın 513. bölüm fragmanı yayınlandı | Selin Asaf'ın eline düşüyor

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar bu hafta da izleyenlere gerilim ve heyecan dolu anlar yaşatacak. Arka Sokaklar'ın 12 Nisan Cuma günü ekranlara gelecek olan 513. bölümünün fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Selim Asaf'ın eline düşecek. Ali ölüm kalım mücadelesiyle savaşacak. İşte, Arka Sokaklar'ın 513. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklara dair bazı ipuçları...

Her cuma akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Alp Korkmaz gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar'da Asaf'ın kaçırıp bıçakladığı Ali, ağır yaralı bir şekilde ekip tarafından bulunur. Peki, Arka Sokaklar'ın 513. bölümünde başka neler olacak? İşte, 12 Nisan tarihinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü ile ilgili merak edilenler...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, ekip tarafından bulunduğu yerden hemen hastaneye kaldırılır. Müge adliyeye nakledilirken bulunduğu aracın önü Asaf ve adamları tarafından kesilir. Araçta bulunan Selin, Bahar, resmi polisler Asaf ve adamlarıyla çatışırlar. Müge ölür. Selin, Asaf tarafından rehin alınır. Mesut, Asaf’ın aracının peşine düşer.
Şamil terör eylemi yapmak için mekan arayışına başlar. Engin peşine düşer. Şamil takip edildiğini anlayınca otobüse biner ancak Engin’de otobüsün peşinden gider ve Şamil’i durdurmak için içeri girer. Otobüste her an patlama gerçekleşebilir.

Rıza baba, Pınar, Ayla ve tüm ekip hastanede Ali’nin başındadır. Ali’nin hayatta kalabilmesi için acilen karaciğer nakli gerçekleşmesi gerekir. Birçok doku örneği alınır. Ancak hiçbiri uyumlu çıkmaz. Pınar’ın artık dayanacak ne sabrı ne de gücü kalmıştır. Rıza Babanın son bir planı vardır. Karaciğeri uyum sağlayacak son bir kişi. Kimseye bir şey demeden hastaneden çıkıp gider. Ali yoğun bakımdan acil ameliyata alınır. Karaciğer bulunmadıkça yaşaması imkansızdır. Reşat Hoca tüm çabayı gösterir; ancak, Ali’nin kalbi artık bu duruma dayanamaz.

512. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan 512. bölümünde şunlar yaşanmıştı;

Asaf, Engin ve Ali’yi bir depoda tutmaktadır. Rıza baba ve ekibimizi, ikisinden birini öldürmekle tehdit eder. Silahını bir Ali’ye bir de Engin’e tutmaktadır. Mesut ve Hakan, Adem’den aldıkları olası mekanlara baskın düzenlerler. Hakan bir anda mayına basar. Mesut onu kurtarmak için harekete geçer. Aylin de Hakan’a ulaşamadığı için endişelidir. Hakan’ın ayağı mayındadır. Soğuk terler dökülür.
Ali ve Engin, Asaf’ın tutsaklığından kurtulmak için, plan yaparlar. Asaf, Zahir’in zorlamasıyla, Şamil’le iş birliği yapmıştır. Şamil, Ali ve Engin’in tutulduğu yeri ayırır. Asaf, Ali’nin keskin nişancı olduğunu öğrenmiştir ve birini öldürmek için Ali’yi kullanacaktır. Ali söyleneni yaptığı halde Asaf sözünde durmaz.

Pınar Ali’nin kaçırıldığını öğrenince bu durumdan Rıza’yı suçlar. Ve babasıyla uzun sürecek bir gerginlik yaşarlar. Zahir, ekiple anlaşmaya oturur. Ali’ye karşılık Şamil’in yurt dışına kaçmasını sağlayacaktır. Rıza Baba kabul etmek zorunda kalır. Asaf önce Ali’yi serbest bırakır. Ancak bu durum içine sinmez. Son bir hamle ile geri dönüp bıçağını çeker.

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