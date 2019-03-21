Arka Sokaklar'ın 510. bölümünde gizli operasyon! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar bu hafta 510. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. İlgiyle takip edilen dizinin bu haftaki bölümünde Engin Müdür ve Bahar, katıldıkları gizli operasyonda zor anlar yaşayacak. Peki, Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde başka neler olacak?
Arka Sokaklar, 22 Mart Cuma akşamı ekranlara gelecek 510. bölümüyle yine izleyicilerine heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşatacak. Sevilen dizinin merakla beklenen fragmanı geçtiğimiz günlerde izleyiciyle paylaşılmış ve fragmanda yeni bölüme dair ipuçları verilmişti. İşte, Arka Sokaklar'ın 510. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa özet...
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Alp Korkmaz gibi başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokakar’ın bu hafta ekranlara gelecek olan bölümünde;
Polislerimiz tır parkında, uyuşturucu ham madde takası yapılacağını öğrenir. İki kamyon şoförü öldürülmüştür. Üçüncü bir kişi daha vardır vurulan. Bahar onu tanır. Fikret’tir ismi. Bahar geçmişte uyuşturucu çetesini çökertmek için onların arasına, Dilek ismiyle katılmıştır. Polis memuru Faruk bu operasyonda Tarık tarafından öldürülmüştür. Tarık, Bahar’a takıntılıdır ve Bahar’la ilişkisi olduğundan şüphelendiği için Tarık’ı öldürmüştür. Bahar cinayeti işleyenleri bulmak için gizli göreve talip.
Teknede bir kadın cesedi bulunur. Genç kadın defalarca bıçaklanmıştır. Tekne sahibi Asaf, şüpheli konumundadır. Avukatı Müge aynı zamanda sevgilisidir. Engin kadını tanıyordur. Dişli bir avukattır ve Asaf’ı aklamak için her şeyi yapmaya hazırdır. Engin, Müge’ye ne olursa olsun Asaf’ı emniyette görmek istediğini söyler; ancak Müge onları beklenmedik bir yere götürür.
Eray isimli bir gencin cesedi kıyıya vurmuş şekilde bulunur. Son günlerde, "Beyaz Balık" isimli bir oyunla oynadığı tespit edilir. Mustafa isimli bir diğer genç de son zamanlarda garip davranışlar içindedir. Önce sınıf arkadaşının kafasına odunla vurur, daha sonra okulu yakmaya kalkışır.
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