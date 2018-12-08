Arka Sokaklar'dan 500. bölüme özel fragman

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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08.12.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'dan 500. bölüme özel fragman

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Arka Sokaklar'dan 500. bölüme özel fragman

Arka Sokaklar dizisinin 500'üncü bölümüne yaklaşılırken özel bir fragman ekranlara geldi. Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar iki hafta sonra 500. bölümünü kutluyor olacak.. İşte sevilen dizinin yayınlanan özel fragmanı ve detaylar..

Arka Sokaklar 500. Bölüme Özel Fragman yayında. Arka Sokaklar 500. Bölümüyle 21 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de..

Çok çatıştılar, çok çalıştılar; ama, hiç yorulmadılar. Bazen hüzünlendiler, bazen güldüler! Tam 500 bölümlük gururun sahibi oldular. Şimdi kutlama zamanı. Tam 500 bölümdür bizi bırakmayan sevenlerimize teşekkürler.

Arka Sokaklar son bölümde neler yaşandı?

Pınar kızının bulunamamasına daha fazla dayanamaz ve bir viyadüğe çıkarak intihar etmeye kalkışır. Ali, karısının yaşadığı duruma çok üzülür ve kızını kurtaramadığı için kendisini suçlamaktadır.

Ekip Derman’ın adamlarından, bir adres bulmuştur; ancak adres tuzaktır. Etrafta snipperlar beklemektedir. Ekip sağ salim çıkabilecek midir? Rıza mahkemeye çıkacaktır ve Altan’ın vereceği ifade çok önemlidir. Altan Rıza’nın aleyhine ifade vereceğini ve böylece ekiptekilerden ve Rıza’dan intikamını alacağını düşünmektedir. Mahkeme günü gelmiştir ve herkes hakimin vereceği karara kilitlenmiştir. Beklenmedik bir gelişme mahkemenin tüm seyrini değiştirmek üzeredir.

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