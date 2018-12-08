Arka Sokaklar'dan 500. bölüme özel fragman
Arka Sokaklar dizisinin 500'üncü bölümüne yaklaşılırken özel bir fragman ekranlara geldi. Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar iki hafta sonra 500. bölümünü kutluyor olacak.. İşte sevilen dizinin yayınlanan özel fragmanı ve detaylar..
Arka Sokaklar 500. Bölüme Özel Fragman yayında. Arka Sokaklar 500. Bölümüyle 21 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de..
Çok çatıştılar, çok çalıştılar; ama, hiç yorulmadılar. Bazen hüzünlendiler, bazen güldüler! Tam 500 bölümlük gururun sahibi oldular. Şimdi kutlama zamanı. Tam 500 bölümdür bizi bırakmayan sevenlerimize teşekkürler.
Arka Sokaklar son bölümde neler yaşandı?
Pınar kızının bulunamamasına daha fazla dayanamaz ve bir viyadüğe çıkarak intihar etmeye kalkışır. Ali, karısının yaşadığı duruma çok üzülür ve kızını kurtaramadığı için kendisini suçlamaktadır.
Ekip Derman’ın adamlarından, bir adres bulmuştur; ancak adres tuzaktır. Etrafta snipperlar beklemektedir. Ekip sağ salim çıkabilecek midir? Rıza mahkemeye çıkacaktır ve Altan’ın vereceği ifade çok önemlidir. Altan Rıza’nın aleyhine ifade vereceğini ve böylece ekiptekilerden ve Rıza’dan intikamını alacağını düşünmektedir. Mahkeme günü gelmiştir ve herkes hakimin vereceği karara kilitlenmiştir. Beklenmedik bir gelişme mahkemenin tüm seyrini değiştirmek üzeredir.
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