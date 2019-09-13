Arka Sokaklar'da Komiser Ezgi Vural rolüne hayat verecek Ela Yörüklü kimdir?
Arka Sokaklar dizisinde Ezgi Vural isimli karakter, Ela Yörüklü tarafından canlandırılacak. Daha önce de dizi deneyimi olan Ezgi Vural, uluslarası bir güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Peki, Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Ezgi Vural rolüne hayat verecek da olan Ela Yörüklü hakkında bazı bilgiler
Arka Sokaklar dizisinde Ezgi Komiser, diziyi yakından izleyen birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Arka Sokaklar Ezgi Komiser kimdir? İşte, Komiser Ezgi'ye hayat veren Ela Yörüklü hakkında merak edilen bazı bilgiler
ARKA SOKAKLAR EZGİ KOMİSER KİMDİR?
Arka Sokaklar dizisine Komiser Yardımcısı Ezgi karakteri ile dahil olan Ela Yörüklü, kim olduğu ile araştırılmaya başlandı. 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ela Yörüklü, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim aldı. Bale ve tiyatro yapan, piyano çalan Ela Yörüklü, oyunculuk eğitimi de almıştır.
2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 2. olan Ela Yörüklü, “MissTourism World 2018” yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.
Ela Yörüklü, ilk oyunculuk deneyimini ise Kalk Gidelim isimli dizide Melisa karakteri ile yaşadı.
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