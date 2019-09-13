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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.09.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'da Komiser Ezgi Vural rolüne hayat verecek Ela Yörüklü kimdir?

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Arka Sokaklar'da Komiser Ezgi Vural rolüne hayat verecek Ela Yörüklü kimdir?

Arka Sokaklar dizisinde Ezgi Vural isimli karakter, Ela Yörüklü tarafından canlandırılacak. Daha önce de dizi deneyimi olan Ezgi Vural, uluslarası bir güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Peki, Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Ezgi Vural rolüne hayat verecek da olan Ela Yörüklü hakkında bazı bilgiler

Arka Sokaklar dizisinde Ezgi Komiser, diziyi yakından izleyen birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Arka Sokaklar Ezgi Komiser kimdir? İşte, Komiser Ezgi'ye hayat veren Ela Yörüklü hakkında merak edilen bazı bilgiler

ARKA SOKAKLAR EZGİ KOMİSER KİMDİR?

Arka Sokaklar dizisine Komiser Yardımcısı Ezgi karakteri ile dahil olan Ela Yörüklü, kim olduğu ile araştırılmaya başlandı. 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ela Yörüklü, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim aldı. Bale ve tiyatro yapan, piyano çalan Ela Yörüklü, oyunculuk eğitimi de almıştır. 

2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 2. olan Ela Yörüklü, “MissTourism World 2018” yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

Ela Yörüklü, ilk oyunculuk deneyimini ise Kalk Gidelim isimli dizide Melisa karakteri ile yaşadı.

 

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