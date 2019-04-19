Arka Sokaklar'a 5 yeni isim katıldı - İşte Arka Sokaklar’ın yeni oyuncuları
Arka Sokaklar', yeni hikayeler ve yeni karakterler ile ekrana gelmeye devam ediyor. Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar’a 5 yeni isim dahil oldu. Peki, bu isimler kimler? İşte, İşte Arka Sokaklar’ın yeni oyuncuları
Arka Sokaklar dizisinin ekibine Faruk Öngören, Ebru Öztürk, Ayçin İnci, Ada Arca ve Ahmet Pınar dahil oldu. Faruk Öngören, Ali komiserin babası Nasuh; Ebru Öztürk, Ali’nin üvey kardeşi Şebnem; Ayçin İnci, Canan; çocuk oyuncu Ada Arca, Canan’ın kızı Ceren; Ahmet Pınar ise Firaz karakterine hayat verecek.
Arka Sokaklar’ın yeni oyuncuları dizinin bu cuma günü ekrana gelecek olan yeni bölümünde izleyici ile buluşacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
İç kanama geçiren Ali, ikinci kez ameliyata alınır. Ameliyat sırasında kalbi durur. Rıza Baba, Ali için gerekli olan karaciğer donörünü bulmuş hastaneye getirmiştir. Bu donör Ali'nin babasıdır. Ameliyathane kapısında endişeli bir bekleyiş sürmektedir. Doktor elinden geleni yapar. Ali ölümle, yaşam arasındaki ince çizgidedir. Pınar, kalbinin durduğu haberini alır ve yıkılır.
Ekip, tam tekmil bir cenaze merasimindedir. Cenaze herkesi yasa boğmuştur. İzleyenlerin merakla beklediği sahne Ali'nin cenazesine mi ait? Tabuttaki kişi kim?
Bu sırada Hüsnü, Barış isimli bir kişinin izini sürmektedir. Hüsnü'nün de izini süren bir kişi vardır. Hüsnü, haber alamadığı Barış'ın evine gittiğinde bu şahıs onun arkasından sinsice yaklaşır ve silahını doğrultur. Hüsnü'nün hayatı tehlikededir!
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