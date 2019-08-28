“Arka Sokaklar”a 3 yeni oyuncu
Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”, yeni sezona 3 yeni oyuncuyla başlamaya hazırlanıyor.
Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı diziye Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı. Ergin dizide gizemli bir karakterle, Yörüklü komiser yardımcısı Ezgi Vural karakteriyle, Topuz ise savcı Ceyda rolüyle izleyici karşısına çıkacak. “Arka Sokaklar”ın yeni bölümü eylülde yayınlanacak.
Yiğitcan Ergin - Ela Yörüklü
Gamze Topuz
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