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Televizyon
Haber Giriş: 18.01.2020 - 10:34,Son Güncelleme:/

‘Arka Sokaklar’ zirvede!

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‘Arka Sokaklar’ zirvede!

Kanal D’nin fenomen dizisi  “Arka Sokaklar”, Cuma akşamı milyonları ekran başına kilitledi. Ekranda 14’üncü sezonunu kutlayan dizi, rakip tanımadı; reytinglerde birinci oldu.  

538’inci bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar, Tüm Kişilerde (Total) yüzde 9,32 reyting ve yüzde 19,94 izlenme payı ile en çok izlenen yapım oldu.

 Arka Sokaklar, heyecan dolu yeni bölümü ile 24 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’da Kanal D’de…

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