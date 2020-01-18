‘Arka Sokaklar’ zirvede!

538’inci bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar, Tüm Kişilerde (Total) yüzde 9,32 reyting ve yüzde 19,94 izlenme payı ile en çok izlenen yapım oldu.

Arka Sokaklar, heyecan dolu yeni bölümü ile 24 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’da Kanal D’de…