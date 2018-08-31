Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 13. sezon fragmanları yayınlandı
Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı çok sayıda dizisever tarafından merak ediliyor. 22 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 485. bölümle birlikte sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara veren efsane dizi Arka Sokaklar'ın, yeni sezonu öncesi 13. sezon fragmanları yayınlandı. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi başarılı isimlerin yer aldığı, ekranları en çok seyredilen polisiye dizisi Arka Sokakar’ın yeni sezon yayın tarihi merak konusu oldu. Sevilen dizinin ekranlara yeniden 'Merhaba' diyeceği tarihi sabırsızlıkla bekleyen Arka Sokaklar izleyicileri, efsane dizinin 13. sezon fragmanlarının yayınlanmasıyla birlikte beklenti içine girdi. İşte, konuya dair detaylar...
ARKA SOKAKLAR 13. SEZON
Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile sezona dopdolu giriş yapacak olan Arka Sokaklar’ın 13. sezon fragmanı yayınlandı. Kanal D’nin başladığı günden bu yana büyük bir ilgi ve beğeni ile izlenen, Türk Televizyon tarihinin en uzun soluklu, fenomen dizisi olan "Arka Sokaklar"ın yeni sezon fragmanlarında 13. sezona dair vurgular yapıldı. İşte, Arka Sokaklar yeni sezon fragmanları...
Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı Arka Sokaklar, yeni yayın döneminde 13. sezonuyla ekranlarda olacak. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin yeni sezon başlangıç tarihi ise diziseverler tarafından araştırılıyor.
Arka Sokaklar'ın yeni sezon yayın tarihi hakkında henüz net bir tarih yok. Ancak Kanal D'nin resmi internet sitesinde fenomen dizinin Eylül'de Kanal D ekranlarında olacağına dair bir bilgi mevcut. Konu hakkında yapım şirketi ya da kanal tarafından kesin bir tarih açıklandığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
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