Arka Sokaklar yeni sezon ilk bölüm fragmanları yayınlandı – Mesut’a ne oldu?
Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon ilk bölüm fragmanları yayınlandı. Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 522. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezonda en çok merak edilen konusu Mesut’un durumu. Dizinin sezon finalinde Mesut, uğradığı saldırı sonucu yaralanmıştı. Peki, Mesut’a ne oldu? İşte, Arka Sokaklar yeni sezon ilk bölümünde yaşanacaklar ve Mesut’un durumuna dair bilgiler
Kanal D’nin büyük bir ilgi ve beğeni ile izlenen, fenomen dizisi “Arka Sokaklar” cuma akşamı 522. bölümü olan yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümde Arka Sokaklar takipçilerini pek çok sürpriz bekliyor. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ilk bölümünde neler olacak? İşte, yeni bölüm fragmanları ve yaşanacaklara dair kısa bir özet...
Mesut yoğun bakıma alınır. Ekip Mesut’un eskisi gibi yürüyemeyeceğini öğrenmiştir. Mesut’ta kendine geldiği zaman bacağındaki hissizliği fark eder ve büyük bir yıkım yaşar. Selin de perişan haldedir.
Salih’in eski eşi Seray uyuşturucu almak için torbacıya gittiği sırada yakalanır ve sorguya alınır. Torbacı Adem, Salih’le ilgili bilgi verir. Ekip Mesut’u bu duruma sokan adamı bulmak ve cezasını vermek için her şeyi yapmaya hazırdır. Hüsnü faytoncu kılığında, Büyükada’da Salih’in peşine düşer. Metin Asiye’yle beraber Almanya’ya yerleşmeye karar verir. Çoban ailesi bu duruma çok üzülür.
Mesut’un mesleğine devam etmesi artık çok zordur. Rıza Baba, Mesut’u çalışıp kendini işe yarar hissetmesi, toparlanmasına yardımcı olması amacıyla bir çay bahçesine götürür. Buranın işletmesini Mesut yapacaktır. Mekanın adı da “Gazinin Yeri” konur. Mesut yeni mesleğiyle hayata tutunmaya çalışır. Ancak Selin’i kendinden uzak tutmak ister. Selin ise bu duruma çok kırılmaktadır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle