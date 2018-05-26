Arka Sokaklar dizisi yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tunç öldü mü?
Arka Sokaklar dizisi bu hafta ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine yine nefes kesen dakikalar yaşattı. Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi Arka Sokaklar'da heyecan doruktaydı. Dizinin bu hafta yayınlanan son bölümünde Mesut, çılgına döndü ve oğluna bunu yapanlardan intikam almak için hazırlandı. Son bölümün bitmesinin ardından diziseverler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladılar. Peki, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Arka Sokaklar dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşattı. Dizinin yayınlanan son bölümünde polis telsizinden Tunç için şehit olduğu bilgisi geçildi. Bu acı haberden sonra endişe ve korkunun yerini, sessizlikle beraber gelen derin üzüntü aldı. Son bölümün bitmesinin ardından diziseverler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladılar. Peki, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mesut, çılgına döner ve oğluna bunu yapanlardan intikam almak için hazırlanır. Asımlar, çaldıkları arabayla Adem’i gönderirler. Hakan aracın önünü kesmiştir ki içinden yalnızca Adem çıkar. Asım yine ekibi oyuna getirmiştir.
Asım ve Sami, Selin’in evinden içeri girmeyi başarırlar. Ekip içerde güvenlik önlemlerini arttırmıştır. Hande ve Eda da evdedir ve uzun süre çatışırlar. Mesut son kez evine uğrar. Uğur’un vurulduğu yere ve olay yerine üzülerek bakar. Öfkeyle çıkar evden. Dila’nın cenazesini almaya gelen gençlerin evine gider ve Asımların adresini öğrenir.
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