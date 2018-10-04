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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
04.10.2018 - 16:08, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Selin'in kararı Mesut'u parçaladı!

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Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Selin'in kararı Mesut'u parçaladı!

Arka Sokaklar 489. yeni bölüm fragmanında aksiyon yine doruklarda olacak. Bir süredir Selin'e karşı ilgi duyduğunu çevresindeki insanlara anlatan Mesut, artık çetin kararlar almış ve artık bunları uygulamak için harekete geçmiştir. Arka Sokaklar 489. yeni bölüm fragmanında yüzüğü alıp Selin'e vermek üzereyken tutsak düşen Mesut için duygusal anlar yaşanmıştır. İşte, Arka Sokaklar 489. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

Arka Sokaklar 489. yeni bölüm fragmanında duygusal sahneler aksiyon dolu anlarla izleyici karşısına çıkacak. İzmir'e gitmeden önce Selin'e karşı duygularını ifade etmeye hazırlanan Mesut, evlilik teklifi için yüzük almış ve hazırlıklarını yapmaya başlamıştır. Arka Sokaklar 489. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mesut, Polat’ı konuşturmayı başarır. İsmail Dağdeviren’in dosyasını Rıza Baba’ya verir. İsmail, Polat’ın konuştuğunu öğrenince Yavuz’u, Oğuz’u vurması için görevlendirir. Yavuz, Oğuz’u vuracakken bıçak yanlış kişiye saplanır.

Metin, Asiye’den sağdıkları sütü eve getirecekken, Tekin ondan acil para ister. Metin, konservatuara giderek parayı götürür. Sağdığı süt başka bir gencin kahve termosuyla karışır. Tekin’in acilen bu olayı çözmesi gerekmektedir.

Selin'in, İzmir’e gitme durumu netleşmiştir. Yolculuk için hazırlıklarını yapar. Mesut bu duruma çok içerler. Selin’i bu kararından döndürmek için radikal bir karar verir. Ancak, bu kararını Selin’e açıklayıp açıklayamayacağı da merak konusudur.

Bir kurye İsmail’e yüklü miktarda para götürür. Ekip, döviz bürosundaki çalışandan adres bilgisi alır. Ekip, adrese gider ve etrafı kuşatır. Halis, kuryeyi yere düşürür. Bir torba toplayıcı kuryedeki çantayı alır ve ortadan kaybolur. Çantayı alan kişi hiç ummadık biri çıkacaktır.

 

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