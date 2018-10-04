Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Selin'in kararı Mesut'u parçaladı!
Arka Sokaklar 489. yeni bölüm fragmanında aksiyon yine doruklarda olacak. Bir süredir Selin'e karşı ilgi duyduğunu çevresindeki insanlara anlatan Mesut, artık çetin kararlar almış ve artık bunları uygulamak için harekete geçmiştir. Arka Sokaklar 489. yeni bölüm fragmanında yüzüğü alıp Selin'e vermek üzereyken tutsak düşen Mesut için duygusal anlar yaşanmıştır. İşte, Arka Sokaklar 489. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Arka Sokaklar 489. yeni bölüm fragmanında duygusal sahneler aksiyon dolu anlarla izleyici karşısına çıkacak. İzmir'e gitmeden önce Selin'e karşı duygularını ifade etmeye hazırlanan Mesut, evlilik teklifi için yüzük almış ve hazırlıklarını yapmaya başlamıştır. Arka Sokaklar 489. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Mesut, Polat’ı konuşturmayı başarır. İsmail Dağdeviren’in dosyasını Rıza Baba’ya verir. İsmail, Polat’ın konuştuğunu öğrenince Yavuz’u, Oğuz’u vurması için görevlendirir. Yavuz, Oğuz’u vuracakken bıçak yanlış kişiye saplanır.
Metin, Asiye’den sağdıkları sütü eve getirecekken, Tekin ondan acil para ister. Metin, konservatuara giderek parayı götürür. Sağdığı süt başka bir gencin kahve termosuyla karışır. Tekin’in acilen bu olayı çözmesi gerekmektedir.
Selin'in, İzmir’e gitme durumu netleşmiştir. Yolculuk için hazırlıklarını yapar. Mesut bu duruma çok içerler. Selin’i bu kararından döndürmek için radikal bir karar verir. Ancak, bu kararını Selin’e açıklayıp açıklayamayacağı da merak konusudur.
Bir kurye İsmail’e yüklü miktarda para götürür. Ekip, döviz bürosundaki çalışandan adres bilgisi alır. Ekip, adrese gider ve etrafı kuşatır. Halis, kuryeyi yere düşürür. Bir torba toplayıcı kuryedeki çantayı alır ve ortadan kaybolur. Çantayı alan kişi hiç ummadık biri çıkacaktır.
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