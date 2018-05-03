Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Pınar rehin alınıyor!
Arka Sokaklar 479. Bölüm fragmanı yayınlandı. Ali, çocukluk arkadaşı olarak bildiği Veli'nin ihanetine uğruyor. Kiraz'ı kurtarmak isteyen Veli, gizlice Ali'nin evine girerek Pınar'ı ve çocuğunu rehin alıyor. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte dizinin son bölümünde olanlar ve yeni bölüm fragmanında meydana gelen olaylar
Ekip ve Ali, Pınar'ı ve çocuğunu kurtarmak için seferber oluyor. Ali, eski defterlerin yeniden açılmasını sağlar ve eski dostuyla amansız bir mücadele içine girer. Kiraz'ı isteyen Veli, gözünü karartmıştır ve Ali'nin hayatını zindana çevirmek üzeredir. Ekip, Ali ile birlikte hareket ederken, Pınar ve çocuğunu büyük bir tehlike beklemektedir. Hakan ile Aylin arasında ise yeni bir hesaplaşma yaşanıyor. Hakan, gece kontrolünde çevirdiği aracın içindeki kadının da kimliğini sorunca, büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Zira arabadaki kadın, Hakan'ın eski eşi Aylin'dir.
Arka Sokaklar son bölümde neler yaşandı?
Metin, Savcı Arzu'nun girişimleri sonucunda tutuklanarak cezaevine giriyor. Metin, Barbaros'un vurulma olayından dolayı sorgulanmak için merkeze götürülüyor. Hüsnü, oğlunun düştüğü bu durumdan dolayı ikinci şoku yaşıyor. İlkinde Tekin, şimdi Metin. Oğlunun suçsuz olduğuna ne kadar emin olsa da, Savcı Arzu tam aksini düşünmektedir. Savcı Arzu, Metin'in tutuklanıp cezaevine girmesine önayak oluyor. Metin, yoğun bakımda olan Barbaros'un uyanması cezaevinde beklemek zorunda kalıyor.
Hande ve Volkan, bir olayı incelemek için gittikleri yerde kimyasal maddeye maruz kalıyorlar. Ziya isimli kişiyi hedefleyen saldırı iki komiseri de içine çekiyor. Ziya, arabasına sıkılan bu madde yüzünden baygınlık geçiriyor ve hastaneye kaldırılıyor. Hande ve Volkan da, hastanede bu maddenin zararlı mı, zararsız mı olduğunu bekliyorlar. Hayatları tehlikededir. Ne kadar bir hasar yaratacağı ekibimizi de merak içinde bırakıyor.
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