Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında nefes kesen sahne!
Selin, Umut'un kaçırılmasıyla yıkılıyor! Ekip, linç girişimini engellemeye çalışıyor.. Selin ve Mesut, güvenip bıraktıkları bakıcının ihanetine uğrar. Bakıcı Şükran, geriye sadece bir not bırakmış ve Umut'u alarak kaçmıştır. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte dizi yayınlanmadan ekranlara gelen yeni bölüm fragmanı
Ekip, halkın linç girişiminin önüne geçemeye çalışmaktadır. Mesut canlı bomba tehlikesiyle karşı karşıyadır. İntikam için yanıp tutuşan düşmanları, Mesut ile kritik anlar yaşar
Rıza Baba ve ekip, rehin tutulanları kurtarmak için deponun etrafını sarar. Volkan ve bir sivil polis daha motorlarına binip, gizlice motorcu gibi takip etmeye başlarlar.
İzzet mobilyacıdır. Tanınan, bilinen bir mağazası vardır. Kendilerini baş komiser ve komiser diye tanıtan Yalçın ve Naci tarafından aranır. İzzet’e çalışanlarının örgüt kapsamında arandığını söylerler. İzzet’i de örgüt üyesi olmakla suçlayarak yüklü miktarda para isterler. İzzet’in akrabası Avukat Önder, Savcı Arzu’dan yardım ister.
Mesut ve Tunç'un kaderi, Rıza Baba'nın ellerinde. Mesut ve Tunç, uyuşturucu şebekesine yapılan operasyonun ifşa olmasından sonra Cemil'in eline düşer. Cemil baba-oğulu birbirinden ayırır ve farklı araçlarla rehin tutacağı yere götürür.
Rıza Baba ve ekip, operasyonun iptal olmasından sonra onları kurtarmak için harekete geçerler. İlk adresleri ise, uyuşturucu şebekesinin başında olduğunu öğrendikleri Kadir olur. Evine baskın yaparlar ve Kadir'i işbirliğine ikna ederler. Kadir'in, Cemile şifreli verdiği mesajlar hem Mesut'un, hem de Tunç'un hayatını tehlikeye sokmuştur. Ekip, Mesut'u kurtarmayı başarır; fakat, Tunç ortalıklarda yoktur. Çünkü Cemil, Tunç'u kendi yanında götürmüştür.
Cemil, saklandığı evin sahibi adama Tunç'un infaz emrini verir. Ekibimiz ve Mesut ise, Cemil'in adresini öğrenirler. Başarılı bir operasyon ile onu yakalarlar. Cemil'den, Tunç ile ilgili verdiği kararı öğrendiklerinde infazı engelleyebilmek için harekete geçerler. Mesut, oğlu Tunç'u nfazdan önce kurtarmayı başardı mı? Tunç, öldü mü?
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Lojistik firma sahibi Numan, yanında adamı Cemil ve korumasıyla silahlı saldırıya uğrar. Ekibimizin yaptığı inceleme sonucunda, saldırıyı Yıldırım isimli eski çalışanlarının yaptığı ortaya çıkar. Numan, polisin olayın peşine düşmesini istemeden konuyu kendi aralarında çözmeye çalışır; ancak, ekibimiz saldırı sebebini çözünceye kadar uğraşacaktır. Olayın arkasından herkesi hayrete düşürecek bir isim bulunmaktadır. Rıza Baba ve ekibi o ismi yakalamadan işin peşini bırakmamaya kararlıdır.
Tunç’un arkadaşı Erhan, otobanda kazaya uğrar. Mesut da hastaneye gider. Erhan’ın kanında uyuşturucu maddeye rastlanır. Olayın aslı araştırılınca, Erhan’ın uyuşturucu kullanmasına sebep olan kişiler tehlikelidirler ve bu durumdan Tunç’un başına bir şey gelmesinden korkulur. Cemil, Kadir Altun’un gözüne girip has adamı olabilmek için Yusuf’un lojistik firmasıyla anlaşmaya çalışır. Yusuf çalışmak istemeyince, inşaatında yangın çıkarırlar.
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