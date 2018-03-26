Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında nefes kesen sahne!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
26.03.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında nefes kesen sahne!

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Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında nefes kesen sahne!

Selin, Umut'un kaçırılmasıyla yıkılıyor! Ekip, linç girişimini engellemeye çalışıyor.. Selin ve Mesut, güvenip bıraktıkları bakıcının ihanetine uğrar. Bakıcı Şükran, geriye sadece bir not bırakmış ve Umut'u alarak kaçmıştır. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte dizi yayınlanmadan ekranlara gelen yeni bölüm fragmanı

Ekip, halkın linç girişiminin önüne geçemeye çalışmaktadır. Mesut canlı bomba tehlikesiyle karşı karşıyadır. İntikam için yanıp tutuşan düşmanları, Mesut ile kritik anlar yaşar

Rıza Baba ve ekip, rehin tutulanları kurtarmak için deponun etrafını sarar. Volkan ve bir sivil polis daha motorlarına binip, gizlice motorcu gibi takip etmeye başlarlar.

İzzet mobilyacıdır. Tanınan, bilinen bir mağazası vardır. Kendilerini baş komiser ve komiser diye tanıtan Yalçın ve Naci tarafından aranır. İzzet’e çalışanlarının örgüt kapsamında arandığını söylerler. İzzet’i de örgüt üyesi olmakla suçlayarak yüklü miktarda para isterler. İzzet’in akrabası Avukat Önder, Savcı Arzu’dan yardım ister.

Mesut ve Tunç'un kaderi, Rıza Baba'nın ellerinde. Mesut ve Tunç, uyuşturucu şebekesine yapılan operasyonun ifşa olmasından sonra Cemil'in eline düşer. Cemil baba-oğulu birbirinden ayırır ve farklı araçlarla rehin tutacağı yere götürür.

Rıza Baba ve ekip, operasyonun iptal olmasından sonra onları kurtarmak için harekete geçerler. İlk adresleri ise, uyuşturucu şebekesinin başında olduğunu öğrendikleri Kadir olur. Evine baskın yaparlar ve Kadir'i işbirliğine ikna ederler. Kadir'in, Cemile şifreli verdiği mesajlar hem Mesut'un, hem de Tunç'un hayatını tehlikeye sokmuştur. Ekip, Mesut'u kurtarmayı başarır; fakat, Tunç ortalıklarda yoktur. Çünkü Cemil, Tunç'u kendi yanında götürmüştür.

Cemil, saklandığı evin sahibi adama Tunç'un infaz emrini verir. Ekibimiz ve Mesut ise, Cemil'in adresini öğrenirler. Başarılı bir operasyon ile onu yakalarlar. Cemil'den, Tunç ile ilgili verdiği kararı öğrendiklerinde infazı engelleyebilmek için harekete geçerler. Mesut, oğlu Tunç'u nfazdan önce kurtarmayı başardı mı? Tunç, öldü mü?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Lojistik firma sahibi Numan, yanında adamı Cemil ve korumasıyla silahlı saldırıya uğrar. Ekibimizin yaptığı inceleme sonucunda, saldırıyı Yıldırım isimli eski çalışanlarının yaptığı ortaya çıkar. Numan, polisin olayın peşine düşmesini istemeden konuyu kendi aralarında çözmeye çalışır; ancak, ekibimiz saldırı sebebini çözünceye kadar uğraşacaktır. Olayın arkasından herkesi hayrete düşürecek bir isim bulunmaktadır. Rıza Baba ve ekibi o ismi yakalamadan işin peşini bırakmamaya kararlıdır.

Tunç’un arkadaşı Erhan, otobanda kazaya uğrar. Mesut da hastaneye gider. Erhan’ın kanında uyuşturucu maddeye rastlanır. Olayın aslı araştırılınca, Erhan’ın uyuşturucu kullanmasına sebep olan kişiler tehlikelidirler ve bu durumdan Tunç’un başına bir şey gelmesinden korkulur. Cemil, Kadir Altun’un gözüne girip has adamı olabilmek için Yusuf’un lojistik firmasıyla anlaşmaya çalışır. Yusuf çalışmak istemeyince, inşaatında yangın çıkarırlar.

 

 

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