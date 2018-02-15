Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Mesut ve Selin'e yolun sonu mu gözüküyor

Arka Sokaklar dizisinin 469. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mesut ve Selin, yolun sonuna mı geliyor? İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

Gizili görev için Suriye'ye giden Selin'i yalnız bırakmak istemeyen Mesut onun peşinden gider. Bu bölgeniyi herkesten çok daha iyi tanıyan Mesut, kendilerini bekleyen tehlikenin farkındadır. Selin'i ölmek üzereyken kurtarmasına karşın teröristler onların peşini bırakmayacak ve yakalayacaktır. Ekip'in aldığı ölüm haberi ise herkesin için kötü bir şüphe düşürür.

Suriye'ye giden Rıza Baba, Mesut ve Selin'i bulmak için her şeyi göze alacaktır. Rıza Baba, evlatları olarak gördüğü Mesut ve Selin'i sağ salim bulabilecek mi?