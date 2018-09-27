Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Mesut Selin'i durdurabilecek mi?
Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 488. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Selin'in İzmir'e tayini çıktığını Rıza Baba net şekilde ifade eder. Bu haberi alan Selin ise ekip arkadaşlarından ayrılacağı için üzgündür. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Arka Sokaklar dizisinin 488. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Selin'in ekipten ayrıldığı netleşiyor mu? Mesut, Selin'i durdurabilecek mi? İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Selin tayin konusu ile ilgili arada kalmıştır. Mesut ise, bu konu ile ilgili Selin’e tavır almıştır. Fakat, tayin konusu hakkında Mesut’un bilmedikleri vardır. Mesut gerçekleri öğrenince ortalık bir anda karışır.
Lütfiye, oğlu Oğuz’la yaşamaktadır. Oğuz, uyuşturucu bağımlısıdır. Aldığı maddenin etkisiyle annesine şiddet uygulamaktadır. Ekip şikayet üzerine eve gelir. Durumu öğrenince Oğuz’un peşine düşer. Oğuz bağımlıların yanında ölmek üzereyken bulunur. Hastaneye kaldırılır ve sonrasında taburcu edilir. Rıza Baba annesine Oğuz’u tedavi ettirmesini söyler. Ama Lütfiye, Arda’nın başını belaya sokacak bambaşka bir işe kalkışır.
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